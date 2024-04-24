Сунак и Шольц обсудили в Берлине помощь Украине: канцлер проговорился о Taurus

Поменялась ли позиция Шольца насчет ракет после утверждения помощи США Украине? Читайте на Главреде.

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Шольц уперся в поставках "Таурус" Украине / Коллаж Главреда. Фото: MBDA Deutschland, УНИАН

Британский премьер-министр Риши Сунак встретился в Берлине с немецким канцлером Олафом Шольцом. Среди прочего, оба лидера обсудили дальнейшую поддержку Украине, отметив, что Европе не следует расслабляться на фоне утверждения законопроекта по Украине от США.

Как отмечает The Guardian, Сунак подчеркнул, что Украина будет пользоваться "непоколебимой поддержкой" Британии "столько, сколько потребуется".

В ответ Шольц заявил, что пакет поддержки Украины со стороны США не освобождает Европу от обязательства продолжать помогать.

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Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Он также заявил, что его позиция по отправке ракет Taurus в Украину не изменилась, то есть, что он выступает против таких поставок с целью недопущения эскалации боевых действий.

Шольц также выразил желание работать с Великобританией над европейским "небесным щитом".

Taurus и другая военная помощь Украине - последние новости

Шольц неоднократно категорически высказывался по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Немецкого канцлера даже не убедили поставки Украине дальнобойных средств поражения от Британии и США.

СМИ пишут, что Шольц просто запуган ядерной эскалацией со стороны России, в чем, в частности, убежден и украинский президент Владимир Зеленский. Сам же глава государства отмечал, что данное оружие необходимо ВСУ, чтобы выжить.

Тем не менее на Шольца продолжают давить в парламенте. Депутаты до сих пор верят, что у истории с Таурус для Украины есть перспектива.

В течение последних дней Украине получила от Британии самый большой пакет военной помощи от этой страны, а США наконец-то утвердили законопроект на сумму 61 млрд долларов помощи Украине.

Ракета Taurus - основные характеристики / Инфографика: Главред

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