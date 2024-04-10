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Зеленский объяснил, почему Шольц не хочет поставлять Украине ракеты Taurus

Анна Ярославская
10 апреля 2024, 07:21
Зеленский сказал, что Украине нужно оружие, чтобы выжить, и он "просто не понимает, почему мы не получаем это оружие".
Шольц, Taurus
Шольц не хочет поставлять Украине Taurus: Зеленский назвал причину / Коллаж Главред, фото: uk.wikipedia.org, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нежелание канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. По его словам, отказ Шольца связан с ядерными угрозами страны-агрессора РФ. При этом украинский лидер уверен, что это не защитит мир от ядерной угрозы со стороны России.

"Я думаю, что вопрос не такой простой. Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая сильная система вооружений в Германии. И Шольц не может оставить свою страну без этой системы вооружений", - сказал Зеленский в интервью немецкому изданию Bild.

На вопрос о том, связано ли решение Шольца относительно Taurus, с ядерными угрозами российского диктатора Путина, Зеленский ответил утвердительно.

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"Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России", - добавил президент Украины.

Ракета Taurus
Ракета Taurus - что о ней известно / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, Украине нужно оружие, чтобы выжить, и он "просто не понимает, почему мы не получаем это оружие". Президент имел в виду немецкие ракеты Taurus, а также американские ракеты малой дальности ATACMS и истребители F-16.

"У наших партнёров есть определённое оружие, которое нужно нам сегодня, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", - сказал он.

Также в своем интервью Зеленский дал понять, что сейчас большая надежда украинцев заключается в миллиардном пакете помощи американцев, который месяцами блокируют республиканцы в Конгрессе.

Интервью Зеленского Bild - о чем говорил президент

Президент Владимир Зеленский намекнул в разговоре с журналистами, что считает вполне вероятным наступление российских оккупантов на Харьков.

"Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков - одна из столиц Украины, у него большое символическое значение Мы делаем всё возможное, чтобы этого не произошло", - высказался глава государства.

По словам Зеленского у Украины есть план контрнаступления.

"Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату", - сказал глава государства.

Также Зеленский высказался о переговорах с РФ и заморозке войны. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин использует заморозку войны лишь для подготовки к новому нападению.

"Конечно, некоторые будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но это только до тех пор, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые допустила вначале", - отметил глава государства.

Передача ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против предоставления Украине ракет Taurus, утверждая, что это может втянуть Германию в войну.

Партнеры Шольца в правительственной коалиции подталкивают канцлера отказаться от противодействия передачи крылатых ракет Taurus Украине. Однако Шольц обеспокоен возможным использованием ракет против России и опасается размещения немецких солдат в Украине, что сделает их участниками войны.

Немецкая оппозиция ХДС/ХСС требует объяснений от канцлера Олафа Шольца относительно его выводов о передаче Украине ракет Taurus, которые, по его словам, могут втянуть Германию в войну с Россией. Парламентарии хотят выяснить, как канцлер пришел к таким выводам без подтверждений от военных или производителя ракет.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона об обмене крылатыми ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить дальнобойное оружие.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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