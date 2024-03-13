На Шольца давят и призывают его передать ракеты Taurus Украине - Bloomberg

Олаф Шольц обеспокоен тем, что Taurus может быть использован против целей внутри России.

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Партнеры Шольца призывают его передать ракеты Taurus / коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты, pixabay, Википедия

Партнеры Олафа Шольца по правительственной коалиции подталкивают канцлера Германии отказаться от своего противодействия передачи крылатых ракет большой дальности Taurus Украине.

Как отмечает издание Bloomberg, в то время как вторгшиеся российские войска стремятся закрепить свое превосходство в войсках и технике, "Зеленые" и "Свободные демократы" призывают Шольца отправить оружие, которое используется для точных ударов по защищенным целям, таким как бункеры, и имеет дальность действия более 500 километров.

Канцлер оправдывает свое сопротивление, которое широко поддерживает его социал-демократы, утверждая, что немецкий персонал должен быть размещен в Украине, чтобы помочь управлять системой наведения, что потенциально сделает Германию непосредственным участником войны. Он также обеспокоен тем, что Taurus может быть использован против целей внутри России, включая Москву. Опросы показывают, что его поддерживает большинство немцев.

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Министр финансов Кристиан Линднер, лидер "Свободных демократов", не согласен с оправданием Шольца и все еще надеется, что он изменит свое мнение, заявил источник, знакомый с его мнением.

Линднер сослался на технические изменения, направленные на уменьшение дальности действия ракет и предотвращение их использования против территории России, сказал источник.

Роберт Хабек из партии "Зеленых", министр экономики и вице-канцлер, также симпатизирует законодателям, которые поддерживают отправку Taurus, и раздражен односторонним решением Шольца, сказал другой источник, знакомый с его взглядами.

Ракеты для Украины

На Шольца уже почти год оказывают давление, чтобы он согласился на запрос Украины на ракеты. Взамен он заявляет, что Германия была одним из самых щедрых сторонников правительства в Киеве, пообещав военную помощь на сумму около 30 млрд долларов.

"Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку - боеприпасы, артиллерию, танки, ПВО различных видов", - заявил Шольц журналистам.

Обращаясь к проблеме Taurus, он сказал, что его работа как канцлера - "быть точным и не вызывать каких-либо вводящих в заблуждение ожиданий".

Ракеты производятся компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием MBDA Deutschland GmbH и шведской Saab Dynamics AB.

Что известно о ракетах Taurus / Инфографика: Главред

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и Шольц подписали важный договор для Украины. Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего вооруженного нападения России на Украину.

Олаф Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину. Немецкий канцлер объяснил, что ракеты Taurus являются оружием очень дальнего действия. При этом он считает, что нужно сконцентрироваться на том, что сейчас действительно и первоочередно нужно Украине.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

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