Шольц обвинил Британию в наведении ракет на российские войска: ему ответили

В Британии подчеркнули, что Украина сама решает, как использовать Storm Shadow в войне с оккупантами.

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Шольц "наехал" на Британию и Францию, потому что те дали Украине дальнобойные ракеты, не беспокоясь о "последствиях" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, офис президента

Немецкий канцлер Олаф Шольц, пытаясь аргументировать очередной отказ поставлять Украине Taurus, опосредованно обвинил британцев и французов в помощи наведения Украиной своих дальнобойных ракет на российские цели. Ему ответило Минобороны Британии.

Соответствующее заявление Шольц сделал еще несколько дней назад. 26 февраля глава правительства ФРГ пояснил, что ракеты Taurus являются оружием очень дальнего действия, и добавил, что "то, что делают англичане и французы в плане контроля за целями, невозможно сделать в Германии". По его словам, "это знает каждый, кто имел дело с этой системой".

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Ракеты Taurus-что о них известно Taurus Kepd 350/150-немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с разных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд-фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Текущая рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

"Это дело Украины"

То, как Киев использует крылатые ракеты, переданные другими странами, является "делом Вооруженных сил Украины", говорится в заявлении МО Британии.

"Использование Украиной Storm Shadow и процессы их наведения являются делом Вооруженных сил Украины. Соединенное Королевство вместе с другими союзниками предоставляет Украине ряд оборудования, чтобы помочь ей противостоять незаконной и неспровоцированной агрессии России", - сказал представитель Министерства обороны Британии в заявлении AFP, цитирует DW.

В своем заявлении МО страны также отметило, что использование Украиной присланного оружия дальнего радиуса действия было "основополагающим для защиты ее территории". Она "изменила стратегическую картину, успешно оказывая давление на российские силы, их логистику и маршруты снабжения".

Шольц против поставок Украине Taurus

26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц в который раз высказался против того, чтобы предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его мнению, предоставление Украине таких ракет может втянуть Германию в войну.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь о дальности ракет Taurus – ред.). Так что это не следующий вариант в повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - отметил Шольц.

Нежелание Шольца помочь Украине дальнобойными ракетами противоречит позиции самих немецких парламентариев. Ведь перед этим Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить эти системы.

Основные характеристики ракет Taurus / Инфографика Главреда​​​​​

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