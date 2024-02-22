Украина может получить ракеты Taurus: Бундестаг принял важнейшее решение

Документ, который рекомендует передать Украине дальнобойные ракеты, поддержали 382 депутата.

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Бундестаг поддержал передачу ракет Taurus Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Немецкий Бундестаг принял очень важное решение для Украины и увеличил шансы на получение дальнобойных ракет Taurus. В Германии проголосовали за рекомендацию предоставить эти системы. Об этом заявил нардеп и заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"За" проголосовали 382 депутата, против - 284. Речь идет о коалиционном документе.

"Только что Бундестаг проголосовал за рекомендацию предоставить Украине системы дальнего действия для нанесения "точечных ударов глубоко в тылу российского агрессора". То есть Таурусов ... Решение за Шольцем. Градус вопроса постепенно повышаем, чтобы добиться результата", - написал Егор Чернев. видео дня

Следует отметить, что ранее появилась информация о том, что в Бундестаге якобы не одобрили решение. Однако тогда депутаты отклонили предложение оппозиции.

Передача Украине ракет Taurus

Напомним, что у Шольца назвали три причины, почему Германия не предоставляет Украине ракеты Taurus. Нужно наладить производство оружия и боеприпасов - такие меры необходимы, чтобы обеспечить как Германию, так и Украину, сказал Йоханнес Арльт.

Олаф Шольц рассказал, почему Украина не может получить ракеты Taurus. Канцлер Германии прокомментировал причины торможения с поставкой ракет. По его словам, для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет.

Владимир Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus. Президент Украины утверждает, что отказ в предоставлении Украине конкретной помощи из-за отсутствия веры может дорого обойтись.

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