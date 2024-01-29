"Дорого обойдется": Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus

Президент Украины рассказал, как относится к тому, что военным не предоставили дальнобойное оружие.

https://glavred.info/ukraine/dorogo-oboydetsya-zelenskiy-otreagiroval-na-otkaz-predostavit-rakety-taurus-10537046.html Ссылка скопирована

Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus / коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский утверждает, что отказ в предоставлении Украине конкретной помощи из-за отсутствия веры может дорого обойтись. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

На вопрос о том, разочарован ли президент тем фактом, что Германия не предоставляет дальнобойные ракеты, Зеленский ответил неоднозначно. Он сказал, что этот вопрос касается конкретно канцлера Олафа Шольца и на данный момент есть много деталей, о которых президент рассказать не может.

Помимо прочего, глава государства добавил, что он разочарован замедленным "включением" в вызовы, которые возникают перед миром в целом.

видео дня

"Есть много чего, чего я не могу вам сказать. И наверняка я когда-нибудь смогу. И это не касается только Олафа. Это касается лидеров Европы и Соединенных Штатов. Я просто разочарован, что люди в целом более прагматичны сегодня в мире, и они не сразу включаются в те или иные вызовы. И я только могу быть разочарован одним, что Германия не играла ту роль, которую должна была играть во время первой оккупации Украины. Поэтому я сказал, что разочарован не Олафом. Я разочарован политикой той Германии, которая при оккупации Крыма не сыграла ту роль, которую Украина так заслуживала. Которую так заслуживала Европа и мир, и которую так заслуживали все те люди, которые тогда были живы и которых потом не стало во время полномасштабной войны", - объяснил президент.

К тому же Зеленский добавил, что на Германию возлагались надежды о том, что именно эта страна будет одной из тех, кто "посадит за стол Россию" и объяснит, что международное право и ценности нарушать нельзя. Однако также в списке тех, на кого надеялись, есть и другие страны, которые также относительно бездействовали.

"Я разочарован только этим, что эти страны - мы знаем, их можно сосчитать по пальцам - и они не сделали почти ничего, чтобы не было полномасштабной войны", - говорит Владимир Зеленский.

Помимо прочего, он выразил надежду, что решение Германии о предоставлении ракет изменится, поскольку неверие в Украину любого министра может обойтись очень дорого.

"Ты или веришь, что Украина права и Россию надо поставить на место, и тогда у тебя один, два, три, четыре, пять шагов, которые ты сам считаешь нужно сделать и чем нужно усиливать Украину, и не разговаривать о мелочах, потому что это мелочи: что-то можем, а что-то не можем. Это другое", - резюмировал Зеленский.

Помощь Украине

Напомним, Германия пока не может дать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку у Берлина их мало. Увеличить их производство пока нет возможности. К тому же немецкое государство должно предпринять усилия для укрепления своей безопасности, и в такой ситуации предоставлять Украине ракеты неразумно. Об этом заявил депутат Бундестага от правительственной Социал-демократической партии Йоханнес Арльт.

Также, 26 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление о возможности предоставления помощи от ЕС Украине уже 1 февраля. По словам премьер-министра, Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую программу поддержки Украины Ukraine Facility сроком на 4 года

К тому же, немецкий канцлер Олаф Шольц в первой половине февраля намерен посетить США, чтобы встретиться с американским президентом Джо Байденом и обсудить вопрос дальнейшей военной поддержки Украины. Встреча состоится по причине затягивания Конгрессом голосования относительно помощи Киеву.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.