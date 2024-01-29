УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Дорого обойдется": Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus

Елизавета Бельмас
29 января 2024, 13:05
Президент Украины рассказал, как относится к тому, что военным не предоставили дальнобойное оружие.
Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus
Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus / коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский утверждает, что отказ в предоставлении Украине конкретной помощи из-за отсутствия веры может дорого обойтись. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

На вопрос о том, разочарован ли президент тем фактом, что Германия не предоставляет дальнобойные ракеты, Зеленский ответил неоднозначно. Он сказал, что этот вопрос касается конкретно канцлера Олафа Шольца и на данный момент есть много деталей, о которых президент рассказать не может.

Помимо прочего, глава государства добавил, что он разочарован замедленным "включением" в вызовы, которые возникают перед миром в целом.

видео дня

"Есть много чего, чего я не могу вам сказать. И наверняка я когда-нибудь смогу. И это не касается только Олафа. Это касается лидеров Европы и Соединенных Штатов. Я просто разочарован, что люди в целом более прагматичны сегодня в мире, и они не сразу включаются в те или иные вызовы. И я только могу быть разочарован одним, что Германия не играла ту роль, которую должна была играть во время первой оккупации Украины. Поэтому я сказал, что разочарован не Олафом. Я разочарован политикой той Германии, которая при оккупации Крыма не сыграла ту роль, которую Украина так заслуживала. Которую так заслуживала Европа и мир, и которую так заслуживали все те люди, которые тогда были живы и которых потом не стало во время полномасштабной войны", - объяснил президент.

К тому же Зеленский добавил, что на Германию возлагались надежды о том, что именно эта страна будет одной из тех, кто "посадит за стол Россию" и объяснит, что международное право и ценности нарушать нельзя. Однако также в списке тех, на кого надеялись, есть и другие страны, которые также относительно бездействовали.

"Я разочарован только этим, что эти страны - мы знаем, их можно сосчитать по пальцам - и они не сделали почти ничего, чтобы не было полномасштабной войны", - говорит Владимир Зеленский.

Помимо прочего, он выразил надежду, что решение Германии о предоставлении ракет изменится, поскольку неверие в Украину любого министра может обойтись очень дорого.

"Ты или веришь, что Украина права и Россию надо поставить на место, и тогда у тебя один, два, три, четыре, пять шагов, которые ты сам считаешь нужно сделать и чем нужно усиливать Украину, и не разговаривать о мелочах, потому что это мелочи: что-то можем, а что-то не можем. Это другое", - резюмировал Зеленский.

Помощь Украине

Напомним, Германия пока не может дать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку у Берлина их мало. Увеличить их производство пока нет возможности. К тому же немецкое государство должно предпринять усилия для укрепления своей безопасности, и в такой ситуации предоставлять Украине ракеты неразумно. Об этом заявил депутат Бундестага от правительственной Социал-демократической партии Йоханнес Арльт.

Также, 26 января, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал заявление о возможности предоставления помощи от ЕС Украине уже 1 февраля. По словам премьер-министра, Украина ожидает, что 1 февраля ЕС утвердит новую программу поддержки Украины Ukraine Facility сроком на 4 года

К тому же, немецкий канцлер Олаф Шольц в первой половине февраля намерен посетить США, чтобы встретиться с американским президентом Джо Байденом и обсудить вопрос дальнейшей военной поддержки Украины. Встреча состоится по причине затягивания Конгрессом голосования относительно помощи Киеву.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь война России и Украины
Реклама

Главное за день

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"

13:31 Мнения
Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

13:03 Синоптик
Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраля

Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраля

12:00 Деньги
Все главные новости

Последние новости

13:31

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"

13:05

"Дорого обойдется": Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus

13:03

Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

12:56

Церковный праздник 30 января: что нельзя делать на Трех Святых

12:54

Эвакуация Путина: в Сети рассказали о секретном подземном объекте под МосквойВидео

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоПретендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского
12:53

Телеведущий Бедняков жестко потроллил беглеца Влада Яму архивным фото из Майами

12:49

Очень вкусная и невероятно бюджетная закуска: рецепт, который покорил миллионеровВидео

12:39

Урожая точно не будет: что нельзя садить рядом с картошкой

12:21

Вера Брежнева отреагировала на обвинения "пластиковой" Бони в занятиях эскортом

Реклама
12:18

Украинцы в РФ будут иметь право на самоопределение: Огрызко объяснил указ Зеленского

12:14

"Не будет 5-10 лет": полковник рассказал, когда Россия покинет территорию Украины

12:01

"Есть единственный способ остановить Путина": глава МИД Литвы назвал главное условие

12:00

Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраляВидео

11:57

Что действительно нужно в роддом: простые советы для будущих мам

11:52

Гороскоп Таро на февраль 2024: Козерогам - завершение, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

11:38

У РФ тяжелейшие потери: ВСУ отбили важные позиции в Авдеевке – карта боев

11:28

Россияне разбомбили производство ракет в Украине: кто сдал его координаты

11:15

Почему нельзя подметать ночью: 3 причины, которые вас точно переубедят

11:05

"И РФ, и Украина все больше истощены": экс-командующий НАТО дал прогноз, как закончится война

10:55

Китайский гороскоп на 30 января: Коню - романтические мечты, Обезьяне - насыщенный день

Реклама
10:54

Гороскоп Таро на февраль 2024: Весам - ревность, Скорпионам - радость, Стрельцам - выборВидео

10:36

"Есть люди, которые 700 дней на поле боя": Зеленский высказался о демобилизации

10:35

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

10:07

Копия Фриске: бывший муж умершей звезды показал подросшего сына

09:55

"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 годуВидео

09:45

Гороскоп на февраль 2024: Ракам пора что-то менять, Рыбам - одиночество

09:39

Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

09:35

"Они все защищают Европу и мир": Зеленский назвал численность армии Украины

09:25

Три года на подготовку: НАТО готовится к ракетным ударам РФ по Европе — The Times

09:16

Возможно ли наступление на Киев 2.0?мнение

09:04

Гороскоп на завтра 30 января 2024: Тельцов подведут ноги, Близнецам - важное решение

09:02

ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке: в селе идут ожесточенные бои

08:16

Ночью РФ ударила по Украине дронами и "Шахедами": первые подробности

07:19

Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК: Умеров заявил о нарушениях

06:50

ЕС ударит по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине - FT

06:06

Чем объясняется "миролюбие" европейских элит?мнение

05:15

"Часть нашей нации": в Румынии хотят отобрать у Украины большую часть территорий

04:10

"Бомбонуть в любой момент": эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружиеВидео

03:30

Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

02:35

"Жить с тем, кто унижает, бьет": Мозговая рассказала про насилие со стороны мужа

Реклама
02:05

Двигать не нужно: как помыть пол под холодильником

01:35

"Это злой план": нардеп сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасностиВидео

00:39

Невестка скандальной Оксаны Марченко рассекретила имя и пол второго ребенка

00:03

Как быстро отучить кота лазить по столу: результат вас удивит

28 января, воскресенье
23:22

Евровидение-2024: букмекеры назвали аутсайдера, который вышиб Украину из лидеров

23:08

Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

22:49

Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО: когда это возможно

21:59

Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

21:50

РФ атаковала Украину баллистикой и беспилотниками: в областях прогремели взрывы

21:33

Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез - что случилосьВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять