В США затягивают помощь Украине, к Байдену едет Шольц: в Bloomberg узнали детали

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается приехать в Соединенные Штаты уже в первой половине февраля, чтобы поговорить с Джо Байденом, пишут журналисты.

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Шольц поедет к Байдену обсуждать помощь Украине - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц в первой половине февраля намерен посетить США, чтобы встретиться с американским президентом Джо Байденом и обсудить вопрос дальнейшей военной поддержки Украины. Встреча состоится по причине затягивания Конгрессом голосования относительно помощи Киеву.

Как сообщает Bloomberg, визит канцлера ФРГ Шольца в Вашингтон планируется на первую половину февраля. Глава немецкого правительства намерен обсудить с Байденом вопрос дальнейшей поддержки Украины.

Журналисты акцентировали внимание на том, что визит связан с ситуацией, в рамках которой Конгресс США до сих пор не принял решение о финансировании помощи Киеву.

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Помощь Украине от США

Конгресс не голосует за дальнейшую помощь Украине по причине политических противоречий между демократами и республиканцами. В частности, республиканцы требуют, чтобы инициатива предусматривала решение миграционных проблем на границе с Мексикой и отказываются голосовать без включения этого вопроса в законопроекты.

США помогут победить Украине в войне путем дальнейшего финансирования военной помощи, заявил помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен. Он объяснил, что Киев пользуется большой поддержкой в Конгрессе и положительное голосование – лишь дело времени.

В США достигли сделки по границе, написали журналисты CNN. Договоренности могут обнародовать уже на следующей неделе. В Сенате надеются, что это разблокирует пакет законопроектов, которые включают помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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