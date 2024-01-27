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На шаг ближе к $61 млрд для Украины: в США достигли сделки по границе – CNN

Андрей Ганчук
27 января 2024, 09:31
Лидеры верхней палаты Конгресса надеются, что соглашение по границе можно будет подключить к обсуждению законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Конгресс США, Украина
Соглашение по границе с Мексикой могут обнародовать уже на следующей неделе - СМИ / Коллаж: Главред, фото: посольство Украины в США, ua.depositphotos.com

В Сенате США решили согласиться с расширением полномочий государства для ограничения нелегального потока мигрантов на границе с Мексикой. Соглашение могут обнародовать уже на следующей неделе. Договоренность открывает окно для переговоров относительно выделения финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Как сообщает CNN, в американском Сенате договорились расширить полномочия государства для борьбы с нелегальной миграцией. Договоренности, которые могут быть обнародованы на следующей неделе, предусматривают изменения сроков для предоставления убежища. Их планируют сократить до 6 месяцев. Сегодня процедура занимает до 10 лет.

Журналисты акцентировали внимание на том, что такая сделка открывает окно для переговоров относительно принятия пакета законопроектов, направленных на финансирование помощи Украине, Израилю и Тайваню. Лидеры Сената надеются, что договоренности можно будет подключить к обсуждению инициативы.

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Борьба с нелегальной миграцией в США

Президент Джо Байден ранее сказал, что соглашение, над которым работали в Сенате, жесткое и справедливое.

"Это дало бы мне как президенту новые чрезвычайные полномочия закрыть границу, когда она будет перегружена. И если бы мне дали эти полномочия, я бы использовал их в день, когда подпишу законопроект", - отметил глава Белого дома.

В частности, Министерство внутренней безопасности США получит новое чрезвычайное полномочие закрыть границу в том случае, если количество мигрантов достигнет 4000 за одну неделю. Некоторым мигрантам разрешат остаться на территории Штатов, если они убегают от пыток и преследований.

Если количество мигрантов за один день превысит 8500 человек, граница для них будет закрыта. Любому мигранту, которые дважды попытается пересечь американскую границу, запретят въезд в Штаты в течение на один год.

Помощь Украине от США

Конгресс до сих пор не проголосовал помощь Украине из-за противоречий между Демократической и Республиканской партии по вопросам нелегальной миграции и ситуации на границе с Мексикой. Штаты не могут оказывать помощь Киеву до тех пор, пока американские законодатели не утвердят нужные законопроекты.

США помогут победить Украине в войне, сказал помощник государственного секретаря Штатов Джеймс О'Брайен. По его словам, стратегическая цель будет реализована путем продолжения помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. Конгресс поддерживает Украины и проголосует за пролонгацию помощи.

Помощь Украине от США под угрозой срыва, написали журналисты The Guardian. Если демократы и республиканцы не проголосуют нужные законопроекты, будут глобальные последствия. Придется искать альтернативный вариант поддержки Киева.

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