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"Мы поможем Украине победить": в США раскрыли стратегию в войне с Россией

Андрей Ганчук
26 января 2024, 10:23
У Украины огромная поддержка в обеих палатах Конгресса США, проблема лишь в сроках голосования о военной помощи, сказал журналистам Джеймс О'Брайен.
Байден, Украина
Байден и Конгресс США серьезно поддерживают Украину / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, УНИАН

Задача Запада на 2024 год – усилить позиции Украины, чтобы впоследствии она одержала победу над агрессором России. Победа является стратегической целью, которая будет достигнута за счет дальнейшей поддержки со стороны США и Европы. У Киева огромная поддержка как в Сенате, так и Палате представителей Конгресса, вопрос лишь в сроках принятия решения о помощи. Об этом заявил помощник государственного секретаря Штатов Джеймс О'Брайен.

Как сообщает Голос Америки, он рассказал о том, что победа Украины в войне с РФ – стратегическая цель.

"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Следовательно, это стратегическая цель", - отметил чиновник.

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По словам представителя Госдепа, она будет достигнута благодаря дальнейшей финансовой помощи США и Европы. Евросоюз должен выделить Украине новую помощь в размере 50 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в ходе встречи с госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном на прошлой неделе выразила уверенность по поводу того, что Европа обеспечит поддержку Киеву, а лидеры ЕС рассмотрят вопрос на саммите на следующей неделе.

Что касается поддержки США, вопрос только в том, когда Конгресс проголосует помощь Украине.

"С нашей стороны есть взлеты и падения, но я скажу две вещи. Есть огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса. Проблемой остается только то, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. И как помощник госсекретаря США по Европе я бы сказал только, что каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас - время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед", - подчеркнул Джеймс О'Брайен.

Помощь Украине от Запада

Демократы и Республиканцы в Конгрессе США до сих пор не согласовали вопросы миграционной политики и границы с Мексикой, из-за чего затягивается голосование за законопроект, которым предусмотрена военная помощь Украине в размере более $61 млрд. В Госдепе предупредили о последствиях затягивания помощи Украине, поскольку Штаты не могут оказывать поддержку до тех пор, пока американские законодатели не утвердят ее финансирование.

Задержка помощи отражается на фронте, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам чиновника, на Западе есть понимание, что в Украине идет война и за Европу, поэтому уровень поддержки Киева не уменьшится.

Премьер Венгрии Виктор Орбан откажется от вето на 50 млрд евро для Украины, считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что 1 февраля состоится специальный саммит ЕС, в рамках которого будет утверждена поддержка Киева. Брюссель получил от Будапешта положительный сигнал.

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Евросоюз новости США военная помощь Госдепартамент США война России и Украины
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