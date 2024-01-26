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"Задержки отражается на фронте": Данилов о рисках прекращения помощи США Украине

Алексей Тесля
26 января 2024, 09:46
Украина не будет торговать собственными территориями и принципами, подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов, Сенат
Алексей Данилов оценил перспективы получения Украиной помощи от США / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал перспективы получения Украиной международной помощи.

Наша страна получит поддержку международного сообщества, которая не будет зависеть от результатов выборов в США или Великобритании, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

Секретарь СНБО говорит, что у стран-партнеров есть понимание, что идет война, в том числе и за Европу. Он убежден, что Украина будет находиться в поле зрения зарубежных партнеров и помощь от стран-партнеров не будет уменьшаться.

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"Сейчас очень много разговоров, что в случае изменения тех или иных избирательных процессов, которые происходят в Соединенных Штатах, Великобритании, Европейском Союзе, то на нас будут меньше обращать внимание и нам будут меньше помогать. Вот это все это не соответствует действительности", - сказал украинский чиновник.

Он уверен в том, что Украина не исчезнет из поля зрения международного сообщества, потому что наша страна борется за собственную независимость, а также и за Европу.

"Украина никогда не исчезнет с радара международного сообщества, потому что мы боремся не только за свое право: мы боремся сегодня на своей территории за независимость и Европы, в том числе. И все это осознают", - отметил собеседник.

Секретарь СНБО добавил, что Украина не будет торговать собственными территориями и принципами.

"В каждой стране происходят свои собственные политические процессы и по тем или иным причинам могут быть задержки. К большому сожалению эти задержки отражаются непосредственно на линии фронта и мы очень бы хотели, чтобы в ближайшее время все было налажено и все решения, которые должны быть приняты, они были приняты в США и Евросоюзе. Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, за свою независимость, мы не торгуем принципами и своими территориями", — резюмировал Данилов.

Военная помощь Украине

Напомним, что Байден сделал важное заявление для Украины. Президент США после встречи с американскими конгрессменами отметил, что Конгресс может принять положительное решение о помощи Украине.

В то же время в Госдепе сообщили, что США не будут оказывать военную помощь Украине на уровне 2022-23 годов. Они стремятся помочь нашей стране построить собственную военно-промышленную базу, чтобы страна могла самостоятельно производить вооружение.

Ранее эксперт рассказал, при каких условиях помощь прекратится в 2024 году. Николай Маломуж рассказал, сократится ли помощь Украине со стороны США в 2024 году или вообще может прекратиться.

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военная помощь Алексей Данилов война России и Украины
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