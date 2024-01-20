"Они могут помочь больше": Зеленский обратился к США и назвал "рецепт" победы

Зачастую разговоры о поддержке Украины не заканчиваются конкретным результатом, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский обратился к союзникам / Коллаж: Главред, Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, @AlarKaris

Президент Владимир Зеленский высказался по вопросу военной помощи Украине со стороны союзников, в частности – Соединенных Штатов Америки.

США могли бы помочь Украине больше, чтобы украинская сторона одержала победу, подчеркнул он в интервью Channel 4 News.

При этом он обратил внимание на то, что за время своего президентства видел разные ситуации.

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"Но когда я говорю с политиками, иногда думаю, что не видел ничего... Все улыбаются, обнимают, говорят: "Вы стойкие, вы такие сильные, вы – настоящий мужчина, лидер свободного мира. Вы спасли нашу демократию... Мы могли бы потерять пол Европы, и Россия напала бы на США, страны НАТО, и мы должны дать вам все, все что имеем", - рассказал президент.

Вместе с тем он уточнил, что зачастую на этом разговоры о поддержке Украины и заканчиваются.

"И потом – как команда "стоп, снято". Они (США – ред.) много помогли нам, чтобы мы выстояли. Я считаю, они могут помочь нам больше, чтобы мы одержали победу", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал жесткое заявление в адрес Владимира Путина. За преступления кремлевской верхушки должна наступить уголовная ответственность, убежден президент.

Ранее Зеленский заявил о том, что диктатор Владимир Путин украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами. "Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится, мы должны измениться", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее в ГУР рассказали о том, что Путин "хочет" захватить всю Украину. Россия не стремится к реальным переговорам с Украиной, задача Сил обороны – освободить все оккупированные территории, сказал Вадим Скибицкий.

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