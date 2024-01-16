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Сравнил Путина с животным: Зеленский выступил на саммите в Давосе - ключевые тезисы

Юрий Берендий
16 января 2024, 16:03обновлено 16 января, 16:58
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Всемирного Экономического Форума.
Сравнил Путина с животным: Зеленский выступил на саммите в Давосе - ключевые тезисы
Зеленский выступил на форуме в Давосе / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский выступил сегодня, 16 января, с особым обращением на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Как отметил Владимир Зеленский в ходе выступления перед участниками Всемирного экономического форума, президент России Владимир Путин украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами

Зеленский о войне России против Украины

Президент отметил, что Путин пытается нормализовать события, которые имели место в 20 веке, такие как массовые депортации, разрушение городов и сел.

видео дня

"Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится, мы должны измениться", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что призывы "не усугублять ситуацию" привели к потерям многих украинских защитников.

"До полномасштабного вторжения мы постоянно слышали Don't Escalate. И мы призывали к активным действиям и санкциям, чтобы предотвратить расширение войны. И нам сказали: "Не обостряйте ситуацию", - сказал Зеленский.

В ходе выступления он также напомнил о российской ракете, которая упала на территории страны НАТО.

"Мы попросили новые виды оружия, и нам ответили: "Не эскалируйте". Но потом прибыло оружие, и эскалации не произошло. Российская ракета упала на территорию НАТО. Ответом снова было: "Не обостряйте ситуацию". Но возмездие в этот момент могло бы многому научить Россию и добавить Западу необходимой уверенности", - отметил Зеленский.

По его словам, "полная сила санкций могла бы заставить Путина пойти на уступки. Из-за "Не обостряйте ситуацию" время было потеряно. И погибло много наших самых опытных воинов, которые воевали с 2014 года".

Глава государства подчеркнул, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет снова.

"После 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса... Но Путин является хищником, который не удовлетворяется "замороженным продуктом". И нам нужно защищать себя, наших детей, наши дома, наши жизни. И мы можем это сделать", - заявил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что полномасштабная война в Европе продолжается уже почти два года, однако это не мешает стране-агрессору России продолжать вмешиваться во внутренние дела стран Африки.

"Полномасштабная война в Европе продолжается уже почти два года. Учитывая время от начала российской нелегальной аннексии нашего Крыма (война - ред.) длится почти 10 лет. И почти 10 лет как Россия вмешивается в дела африканских стран от Судана до Мали. Сирийская война, которая до сих пор кровоточит из-за решения Путина доказать что-то миру. И это продолжается уже почти 13 лет. На самом деле один человек украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир", - сказал президент Владимир Зеленский во время выступления в Давосе.

В то же время, обращаясь к участникам форума, он задал вопрос о том, какая европейская страна имеет сегодня возможность создать армию, которая способна конкурировать с украинской по боевой готовности и способна сдерживать российскую агрессию.

"И сколько мужчин и женщин ваши страны готовы послать на защиту другого государства, другой нации? И, если в будущие годы придется вместе бороться против Путина, не лучше ли положить конец ему и его военной стратегии сейчас, пока наши храбрые мужчины и женщины уже делают это. Они чемпионы мира", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в мире

По словам Владимира Зеленского, ответом Путина на призывы к миру являются постоянные поставки нового вооружения из Северной Кореи и Ирана.

"Режимы, подобные его, существуют, пока ведут войны. И мы - мы все в свободном мире - существуем до тех пор, пока можем защитить себя. Если кто-то думает, что речь идет только об Украине, то глубоко ошибается. Все более очевидными становятся возможные направления и даже временные рамки новой российской агрессии за пределы Украины", - заявил президент.

Президент Украины добавил, что так называемые "друзья России" из КНДР и Ирана только используют безумие главы Кремля Путина в собственных интересах.

"Даже нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют его безумие, пока у него все еще есть технологии и ресурсы, чтобы им заплатить. Никто не верит в свое будущее и не инвестирует в него. И мы все сегодня, даже больше, чем вчера, должны инвестировать в приближение мира - мира, который является одновременно справедливым и стабильным", - сказал президент Владимир Зеленский.

Экономический форум в Давосе - все детали

Более 100 глав государств и правительств собрались в Давосе на 54-е ежегодное собрание Всемирного экономического форума. Общая тема мероприятия - "Восстановление доверия". Программа будет состоять из четырех приоритетов:

  • "Достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире";
  • "Создание роста и рабочих мест для новой эры";
  • "Искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества";
  • "Долгосрочная стратегия в отношении климата, природы и энергии".

В ходе саммита, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По информации Офиса президента, во время разговора Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на фронте. Президент также сообщил о недавних массированных обстрелах украинских городов со стороны российских сил и подчеркнул важность усиления системы противовоздушной обороны.

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Владимир Зеленский Офис президента
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