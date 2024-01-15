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Большой пакет помощи на период до 2028 года: Швейцария заявила о поддержке Украины

Ангелина Подвысоцкая
15 января 2024, 21:25
Размер финансовой помощи на 2025-2028 годы составляет 1,5 миллиарда франков.
Владимир Зеленский
Швейцария передает Украине большой пакет помощи / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Швейцария передает Украине большой пакет финансовой помощи на 2025-2028 годы. Украина получит пакет помощи на сумму 1,5 миллиарда франков. Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она добавила, что восстановление Украины имеет стратегическое значение для стабильности континента.

"Для восстановления Украины центральным вопросом является очищение от мин. В сентябре Федеральный совет объявил гуманитарное разминирование приоритетом и утвердил рассчитанный на четыре года пакет помощи объемом в 100 миллионов франков", - сказала она.

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Амхерд добавила, что в октябре этого года в Женеве состоится конференция по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Швейцарии обсудили новую программу долгосрочной поддержки.

"Это саммит должен наполнить необходимой энергией все, что уже удалось достичь и должно определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым, а восстановление силы международного права действительно полным", - сказал Зеленский.

Он отметил, что любая страна может помочь Украине в достижении глобального мира.

Визит Зеленского в Давос

Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Швейцарию и участие в форуме в Давосе. Также он планирует посетить столицу Швейцарии - город Берн.

Визит главы государства может длиться не менее двух дней. По данным СМИ, Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится с 15 по 19 января.

15 января президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Швейцарию. В Давосе Зеленский провел важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции.

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война в Украине Швейцария военная помощь вторжение России
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