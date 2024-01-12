Украина остро нуждается в помощи США, но она пока 'на паузе' – Белый дом

Атаки оккупантов по Украине усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить.

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США приостановили предоставление военной помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин

Пока военная помощь, которую Соединенные Штаты Америки предоставляли Украине, приостановилась. Предоставление такой помощи в дальнейшем будет зависеть от решения Конгресса.

Чтобы помощь продолжилась, Конгресс должен поддержать дополнительный запрос на национальную безопасность для получения большего финансирования. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Он подчеркнул, что предоставление этой помощи нужно возобновить, ведь атаки страны-агрессора России по Украине только усиливаются. Поэтому потребность в помощи очень острая, особенно зимой.

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"Помощь, которую мы предоставляли, сейчас остановилась. Атаки, которые совершают россияне, лишь усиливаются. И сейчас... они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы. Следовательно, потребность является острой именно сейчас, особенно в эти зимние месяцы", – подчеркнул Кирби.

Помощь Украине от США

Напомним, из-за того, что Демократическая и Республиканская партии в Сенате не могут достичь компромисса относительно границы с Мексикой, затягивается вопрос голосования за пакет помощи, который предусматривает выделение $61,4 млрд для финансирования военной помощи Украине. Конгрессмен-демократ Майкл Квигли считает, что законодатели будут голосовать в январе.

Сообщалось, что США готовят соглашение, которое разблокирует десятки миллиардов для Украины. Об этом написали журналисты американского издания Politico. В статье отмечается, что демократы и республиканцы нашли компромисс по вопросам границы с Мексикой и миграционной политики.

Польша обратилась к Конгрессу и заявила, что угрожает удар всем союзникам США. Конгресс США должен принять законопроект о финансировании военной помощи Украине. Если агрессор Россия одержит победу в войне, последствия будут катастрофическими не только для Киева, но и для всех союзников Штатов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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