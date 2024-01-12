ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

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ВСУ продвинулись на Купянском направлении / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 17 окрема танкова Криворізька бригада

Украинские военные успешно контратаковали вблизи Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, российские и украинские войска продолжали позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российский источник утверждал, что украинские войска успешно контратаковали близ Орлянки и освободили 1,7 квадратных километра территории. При этом в ISW не наблюдали визуального подтверждения этого утверждения.

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Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;

к юго-западу от Сватово в районе Макеевки и Невского;

к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;

к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Также отмечается, что недавно оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Северска - вдоль железнодорожной линии к северу от Веселого.

Карты боев в Луганской области / understandingwar.org

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 11 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские войска продолжали позиционные бои:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Хромово;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Карты боев в Донецкой области / understandingwar.org

Ситуация в Купянске

Как сообщал Главред, в конце декабря глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты пытаются снова захватить Купянск-Узловой в Купянском районе Харьковской области. Возможна повторная попытка наступления на Харьков. Россияне учатся на своих ошибках, но и ВСУ готовы к таким вызовам.

6 января Синегубов сообщил, что оккупационные войска агрессора России проводят постоянные наступательные действия на Купянском направлении. Их атаки замедлились, ВСУ наносят врагу потери. Россияне атакуют более полугода на данном участке фронта, но безрезультатно. Ожидается, что захватчики будут снова наступать на Синьковку, чтобы создать условия для возможной блокировки Купянска.

9 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области. Сырский доложил о ситуации, анонсированы решения.

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