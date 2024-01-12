УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

Анна Ярославская
12 января 2024, 06:55
Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.
ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW
ВСУ продвинулись на Купянском направлении / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 17 окрема танкова Криворізька бригада

Украинские военные успешно контратаковали вблизи Орлянки (к юго-востоку от Купянска) и освободили 1,7 квадратных километра территории. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, российские и украинские войска продолжали позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российский источник утверждал, что украинские войска успешно контратаковали близ Орлянки и освободили 1,7 квадратных километра территории. При этом в ISW не наблюдали визуального подтверждения этого утверждения.

видео дня

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;
  • к юго-западу от Сватово в районе Макеевки и Невского;
  • к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполевки;
  • к юго-западу от Кременной в районе Дибровы;
  • к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

Также отмечается, что недавно оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку от Северска - вдоль железнодорожной линии к северу от Веселого.

Карты боев в Луганской области
Карты боев в Луганской области / understandingwar.org

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 11 января, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российские и украинские войска продолжали позиционные бои:

  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Хромово;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
Карты боев в Донецкой области
Карты боев в Донецкой области / understandingwar.org

Ситуация в Купянске

Как сообщал Главред, в конце декабря глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты пытаются снова захватить Купянск-Узловой в Купянском районе Харьковской области. Возможна повторная попытка наступления на Харьков. Россияне учатся на своих ошибках, но и ВСУ готовы к таким вызовам.

6 января Синегубов сообщил, что оккупационные войска агрессора России проводят постоянные наступательные действия на Купянском направлении. Их атаки замедлились, ВСУ наносят врагу потери. Россияне атакуют более полугода на данном участке фронта, но безрезультатно. Ожидается, что захватчики будут снова наступать на Синьковку, чтобы создать условия для возможной блокировки Купянска.

9 января Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области. Сырский доложил о ситуации, анонсированы решения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Купянск новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене - что известно

Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене - что известно

07:54 Мир
ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

06:55 Украина
Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

23:25 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

08:24

В РФ проблемы со штурмами: на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников

08:10

О способности РФ финансировать войнумнение

07:54

Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене - что известноВидео

06:55

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

06:10

Дымовая завеса вокруг мобилизационного законамнение

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
05:30

Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего пленаФото

04:46

Как отмыть застарелые пятна с индукционной плиты: быстрый и экономный способ

04:15

РФ в 2024-м увеличит оборонпром за счет россиян: эксперт оценил возможность бунтов

03:21

Хитрая математическая головоломка определит уровень IQ: нужно решить за 12 секунд

Реклама
02:40

58-летняя Ассия Ахат похвасталась сдобными формами в черном кэтсьюте

02:10

Угроза штурма двух крупных городов: эксперт назвал, куда РФ перебрасывает резервы

02:02

Президентская элегантность: Зеленская в модном кэжуал-луке посетила переселенцев

01:31

Почему кот кусается, когда его гладят: причин может быть несколько

01:05

Невестка перебежчицы Марченко показала детей и внезапно заговорила на украинском

00:43

Зеленский пообещал частично обнародовать проект гарантий безопасности для Украины

11 января, четверг
23:49

Как узнать, есть ли на мне порча и как снять ее самостоятельно

23:38

Путин может прибегнуть к еще большей экскалации: генерал назвал сроки

23:25

Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

23:07

"Мы попробовали и это сработало": Зеленский - про отсутствие шагов на фронте

22:42

Украла и опорочила: песня Кристины Соловий звучала в шоу жены путиниста ПесковаВидео

Реклама
22:41

"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

22:39

"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

22:14

Я увидел пуск по своему вертолету: летчик рассказал, как его сбивала РФ из ПЗРК

21:46

Можно ли вырывать волосы из родинки: что будет

21:40

Медведев в истерике угрожает ядерным ударом по Украине и придумал новое условие

21:37

Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев

20:54

Скрыться не получится: пограничники придумали, как не дать уклонистам сбежатьФото

20:50

"Сначала переговоры": Зеленский рассказал об окончании войны в этом году

20:48

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

20:34

39-летняя участница Холостяка-12 родила первенца: первые кадры с младенцемВидео

20:30

Генпрокурор рассказал, использовала ли Россия ракеты от КНДР: детали экспертизы

20:01

Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

19:39

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:38

"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

19:27

Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

19:17

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

19:15

Лунный календарь 12 января: что сделать, чтобы мечты в первый день лунного цикла осуществились

19:10

В 2024 году Украина будет сдавать экзаменмнение

18:56

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:26

"В России 2023 год был провальный": генерал спрогнозировал ход войны весной

Реклама
18:10

Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС сказали, когда Украина может их получить

18:00

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00

Как навсегда избавиться от волос в ванной: поможет обычная канцелярская резинка

17:50

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET реклама

17:46

Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

17:44

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж - СМИ

17:26

Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение

17:19

Спасло настоящее чудо: мужчина - о том, как его едва не убила российская ракета

16:44

Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

16:44

Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять