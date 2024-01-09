"Врагу не понравится": Залужный, Умеров и Сырский побывали у Купянска, будут решения

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала, посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области. Сырский доложил о ситуации, анонсированы решения. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.
Как сообщили в Минобороны, во вторник, 9 января, Залужный, Сырский, Умеров и Шаптала прибыли в район Купянска Харьковской области, где посетили позиции украинских войск.
Командующий ОСУВ Хортица, генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с обстановкой вокруг Купянска. Там украинские военные отражают систематические вражеские атаки.
Залужный, Сырский и Умеров в районе Купянска
Военные рассказали, что на Купянском направлении успехов у оккупантов нет.
"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится", - подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.
Ситуация в Купянском районе
Британское издание The Telegraph 4 января выпустило материал, в котором речь шла о том, что российские войска ведут подготовку к "новому наземному наступлению в Харьковской области" в районе Купянска. Как полагают журналисты, оккупанты пойдут в атаку 15 января.
Армия РФ готовится к наступлению на Купянск в ближайшие недели, предположили аналитики Института изучения войны (ISW). Согласно оценкам экспертов, захватчики в 2024 году намереваются взять Купянск и Боровую Харьковской области.
В ГУР Минобороны зафиксировали определенное скопление оккупантов РФ на Купянском направлении. Ситуация может указывать на их наступательные планы. Однако нельзя сказать, что враг пойдет в атаку конкретно 15 января.
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