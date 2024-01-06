Армия РФ готовится к наступлению на Купянск в ближайшие недели - ISW

Захватчики не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах Харьковской области.

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На Купянском направлении у россиян есть группировка сил, которая выглядит менее деградированной / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Российские оккупационные войска могут активизировать усилия по захвату Купянска Харьковской области в течение ближайших недель. При этом захватчики не готовы к широкомасштабным наступательным операциям в других местах на Харьковщине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают эксперты ISW, у россиян есть группировка сил в этом районе, которая выглядит менее деградированной.

В частности, на Купянском направлении действует группировка, состоящая преимущественно из 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии (обе - Западный военный округ). Она не принимала активного участия в крупных наступательных операциях с момента кульминации российского зимне-весеннего наступления в апреле 2023 года.

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Относительная слаженность группировки сил ВС РФ на Купянском направлении обеспечивает более эффективное командование и управление этими силами.

Остается непонятным, способны ли эти элементы ВС РФ проводить широкомасштабные наступательные операции, которые были бы значительно эффективнее, чем дезорганизованные и дорогостоящие российские наступательные операции вокруг Авдеевки.

Отмечается также, что оккупанты хотят получить территориальные достижения в районах, которые являются более важными с оперативной точки зрения, чем те районы, которые сейчас пытаются захватить российские войска.

Украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватово) зимой 2024 года.

ISW сообщает, что захват этих городов, вероятно, вытеснит украинские войска с восточного берега реки Оскол в Харьковской области и создаст условия для будущих российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Военные аналитики отметили, что на данный момент российские войска не накопили достаточно сил в Белгородской области для начала широкомасштабных наступательных операций где-то на севере или северо-востоке Харьковской области.

Украинские официальные лица не сообщали публично о внезапном наращивании российских сил на Купянском направлении.

Россия готовит новое наступление под Харьковом

Как сообщал Главред, британское издание The Telegraph сообщило 4 января, что неназванный источник, "близкий" к украинским военным, заявил, что российские войска могут провести "наземное наступление" уже 15 января.

Представитель командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо в ответ на статью The Telegraph 5 января заявил, что украинские военные не зафиксировали изменений в составе российских войск в Харьковской области или на территории России, граничащей с Харьковской областью, и что российские войска продолжают наступательные операции в районе Синьковки с целью захвата Купянска.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов отметил, что российские войска не концентрируются в Харьковской области, а интенсивность российских атак на Купянском направлении снизилась за последние три дня из-за плохих погодных условий.

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