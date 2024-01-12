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Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене - что известно

Анна Ярославская
12 января 2024, 07:54
Вооруженные силы США и Великобритании бомбили при помощи ракет "Томагавк" объекты, которые использовали поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене.
Сунак, Байден, Томогавк, взрывы в Йемене
Сунак и Байден подтвердили удары по Йемену / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/RishiSunak, Википедия, скриншот

В ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сааде. Эту информацию официально подтвердил глава Белого дома Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как сообщает Associated Press, Вооруженные силы США и Великобритании бомбили более десятка объектов, которые использовали поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене. Массированный удар был нанесен при помощи ракет "Томагавк" и истребителией с боевых кораблей.

Кадры прямого эфира Al Arabiya.
Кадры прямого эфира Al Arabiya. / скриншот

Военные объекты включали в себя материально-технические центры, системы противовоздушной обороны и места хранения оружия.

видео дня

Эти удары стали первым военным ответом США поддерживаемой Ираном группировке с тех пор, как она начала атаковать международное судоходство в Красном море в конце 2023 года.

Смотрите видео - Последствия ударов по базе хуситов в Йемене:

Скриншот

Издание CNN со ссылкой на данные хуситов и Минобороны Британии обнародовало предварительный список пораженных целей хуситов в Йемене.

В частности, издание перечисляет такие объекты:

  • военная база Кахлан в провинции Саада;
  • авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;
  • район аэропорта города Худайда на Красном море;
  • аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена;
  • аэродром города Аббс.

Королевские ВВС Великобритании заявили, что четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам хуситов.

Среди пораженных целей - несколько зданий на объекте в Бане на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотников.

Также был нанесен удар по аэродрому в Эббсе, который, по данным разведки, использовался для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем.

Заявление Байдена

Президент США Джо Байден подтвердил удары по хуситам в Йемене.

"Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одном из важнейших водных путей мира", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет впервые в истории", — говорится в сообщении.

Байден подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний продолжит дальнейшие меры по защите людей и свободного потока международной торговли.

Сунак прокомментировал удар по хуситам в Йемене

В заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака говорится, что Военно-воздушные силы страны совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.

"Королевские военно-воздушные силы нанесли целенаправленные удары по военным объектам, которые используются повстанцами-хуситами в Йемене", — цитирует заявление Укринформ.

Отмечается, что в последние месяцы боевики-хуситы "совершили ряд опасных и дестабилизационных нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая британским и другим кораблям, что повлекло за собой серьезные перебои на жизненно важном торговом маршруте и рост цен на сырьевые товары".

Сунак подчеркнул, что несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжают совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США.

"С этим нельзя мириться. Соединенное Королевство всегда будет отстаивать свободу судоходства и свободный поток торговли. Поэтому мы приняли ограниченные, необходимые и пропорциональные меры самообороны вместе с Соединенными Штатами при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с этими атаками, в целях ослабления военного потенциала хуситов и защиты глобального судоходства", — говорится в заявлении.

Атаки на корабли в Красном море

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нацелились на судоходные пути по Красному морю, чтобы продемонстрировать свою поддержку палестинской исламистской группировке ХАМАС. Эти нападения нарушили международную торговлю на ключевом маршруте между Европой и Азией, на который приходится около 15% мирового судоходства.

Хуситы стали преследовать коммерческие суда после того, Израиль начал воздушную и наземную кампанию в секторе Газа. Повстанцы пообещали не останавливаться до тех пор, пока Израиль не прекратит атаку.

Действия хуситов в Красном море побудили многих коммерческих судоходцев направить свои суда в обход, чтобы не подвергаться риску новых нападений. Это увеличило время судоходства и угрожало разрывом цепей поставок.

Неделю назад Белый дом и ряд стран-партнеров объявили последнее предупреждение хуситам с призывом прекратить нападения.

Атаки прекратились на несколько дней, но во вторник повстанцы-хуситы нанесли крупнейший в истории удар при помощи беспилотников и ракет по судам в Красном море.

Корабли США и Великобритании и американские истребители сбили 18 беспилотников, две крылатые ракеты и противокорабельную ракету. А в четверг хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету в Аденский залив. По словам американских официальных лиц, эта атака стала 27-м нападением на коммерческое судоходство, совершенным группировкой с 19 ноября.

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новости США Йемен новости Великобритании Джо Байден Риши Сунак
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