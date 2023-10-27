Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Армия обороны Израиля продолжит атаковать Газа и окрестности города и призывает местных жителей эвакуироваться на юг, сказал представитель ЦАХАЛ.

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ВВС Израиля очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры - ЦАХАЛ / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, ua.depositphotos.com

Армия Израиля вечером, 27 октября, приняла решение о расширении наземной операции в Секторе Газа. Израильские войска усилили удары по Газе, продолжат атаковать город и призвали местное население эвакуироваться на юг.

Как сообщает Haaretz, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал о том, что войска усилили атаки на Сектор Газа. Вечером они приняли решение расширить свою наземную деятельность.

"Военно-воздушные силы очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность", - уточнил спикер израильских войск. видео дня

Также Даниэль Хагари подчеркнул, что Израиль продолжит атаковать Газа и его окрестности и призвал жителей города и близлежащих населенных пунктов эвакуироваться на юг.

"Израиль принял свое решение"

Согласно данным Axios, ранее Израиль откладывал решение о проведении наземной операции, поскольку шли переговоры о прекращении огня. Однако диалог не привел к договоренностям, поэтому Иерусалим принял решение.

"Причиной отсрочки наземной операции ЦАХАЛ до сих пор были продолжающиеся переговоры о прекращении огня, но они провалились, поэтому Израиль принял свое решение", - отмечается в сообщении.

Танки Израиля двигаются в сторону Газа

По информации Sky News Arabia, танки ЦАХАЛ направляются в сторону Сектора Газа в районе города Бейт-Ханун. На северной границе Газа слышну звуки боевых столкновений.

Операция Израиля против ХАМАС в Секторе Газа

Израиль готовится к вторжению в Сектор Газа, ранее заявил глава правительства Биньямин Нетаньяху. Он сказал, что ЦАХАЛ намерен ликвидировать всех боевиков ХАМАС.

По данным Axios, Иран пригрозил Израилем вмешательством в его войну с ХАМАС. Тегеран может прямо или опосредованно вмешаться в том случае, если ЦАХАЛ расширит масштабы военной операции в Газа.

Кроме того, в Армии обороны Израиля сказали, когда закончится война. В войсках призвали боевиков ХАМАС сдаться и отпустить всех заложников, что и станет условиями завершения боевых действий.

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