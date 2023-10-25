"Боевики ХАМАС обречены": Израиль готовится ко вторжению в Сектор Газа

Премьер-министр Израиля решил скрыть сроки начала наземной операции и вторжения в Сектор Газа.

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Израиль готовится к наземной операции на Сектор Газа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Израиль готовится к началу наземной операции в Секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Sky News.

Он заявил, что у боевиков ХАМАСа не будет шанса на спасение. ЦАХАЛ уже уничтожил тысячи террористов.

"Все боевики ХАМАСа обречены", - сказал Нетаньяху. видео дня

В то же время он не раскрыл подробности, касательно планов Израиля и решил не говорить о сроках. Премьер акцентировал внимание на том, что все эти планы должны быть неизвестны общественности.

"Мы работаем для того, чтобы обеспечить наилучшие оптимальные условия для проведения следующих операций", - добавил Нетаньяху.

Ситуация в Израиле

14 октября стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.

В Израиле заявили, что готовят наземную военную операцию в Секторе Газа с целью ликвидации боевиков ХАМАС. Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну в том случае, если произойдет эскалация конфликта.

Позже стало известно, что Израиль отложил наземную операцию в Газа. Согласно данным The New York Times, ее перенесли якобы из-за погодных условий. Они не позволяют ЦАХАЛ проводить операцию при поддержке с воздуха.

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