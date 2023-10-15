Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за "облачности" - NYT

Израиль задумал самую крупную и сложную операцию своих сил с 2006 года.

https://glavred.info/world/izrajil-vidklav-nazemnu-operaciyu-u-sektori-gazi-cherez-hmarnist-nyt-10508392.html Ссылка скопирована

Операцию в секторе Газа должны были провести в эти выходные / коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto.com

Израильское командование отложило наземную операцию в секторе Газа, целью которой остается уничтожение всех главарей и членов ХАМАС, из-за облачности. Погодные условия якобы не позволяют ЦАХАЛ эффективно прикрывать сухопутную армию с неба.

Как сообщает The New York Times ожидается, что это вторжение станет крупнейшей наземной операцией Израиля с момента его вторжения в Ливан в 2006 году.

Первоначально операция была запланирована на выходные, но была отложена на несколько дней, по крайней мере частично из-за погодных условий, из-за которых израильским пилотам и операторам беспилотников было трудно обеспечить воздушное прикрытие наземных сил, сообщили офицеры.

видео дня

Помимо пехоты, израильские ударные силы будут включать танки, саперов и спецназовцев, добавили офицеры. Сухопутные войска будут прикрывать боевые самолеты, боевые вертолеты, беспилотники и артиллерия, которая ведется с суши и с моря.

"Их целью будет разгром ХАМАСа и уничтожение его лидеров после бойни, которую они совершили", - заявил в субботу главный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Эта организация не будет руководить Газой ни военно, ни политически", - добавил адмирал Хагари.

Второй военный представитель сказал, что армия была особенно сосредоточена на убийстве Яхьи Синвара - высокопоставленного чиновника ХАМАС, офисы которого, как и офисы "правительства" ХАМАС, находятся в городе Газа. Израиль считает Синвара ответственным за зверства против израильтян.

Сложность вторжения усугубляется тем фактом, что ХАМАС, как полагают, держит многих израильских заложников в своих подземных бункерах и туннелях.

По словам одного из старших офицеров, правительство Израиля еще не решило, возвращать ли под контроль юг Газы в дополнение к городу Газа. Но если юг Газы останется вне контроля Израиля, некоторые лидеры ХАМАС все еще могут остаться на свободе, пишет издание.

Израиль мог бы восстановить прямой контроль над территорией, как это было с 1967 по 2005 год, но это означало бы управление большим количеством враждебного населения.

Один из планов, который в настоящее время широко обсуждается дипломатами, официальными лицами и аналитиками, предусматривает предоставление палестинским властям, управляющими частями Западного берега, возвращения контроля над Газой после того, как их вытеснил ХАМАС в 2007 году.

Война в Израиле - главное

После перестрелок с террористами ХАМАС, которые вооруженными пробрались на территорию Израиля и совершили ряд преступлений против гражданских, министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.

Министр снял все ограничения, чтобы восстановить контроль над территорией.

После чего в CNN появилась информация, что американские чиновники обеспокоены запасами 155 мм снарядов, на которые, в случае наземной операции Израиля, Тель-Авив будет претендовать вместе с Украиной.

Кроме того, враждебный Израилю Иран уже несколько раз публиковал угрозы, что вмешается в войну в случае вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа.

США и Израиль обеспокоены ситуацией - второй фронт может быть открыт на севере Израиля, если Хезболла при поддержке Тегерана пойдет на военное вторжение.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.