CNN: Пентагон "обеспокоен" запасами 155 мм снарядов на фоне двух войн

В Вашингтоне считают, что запасы снарядов США, предназначенные для Украины, может истощить наземная операция Израиля в секторе Газа.

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Израиль и ХАМАС продолжают обмен ударами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Пентагоне растет обеспокоенность по поводу вероятной необходимости увеличить свои запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух отдельных войнах, пишет CNN со ссылкой на "ряд представителей" Минобороны США.

На данный момент потребности Израиля и Украины разные. И если в Киеве в основном требуются артиллерийские боеприпасы, то в Иерусалиме в основном интересуются ракетами к комплексу Iron Dome и высокоточным вооружением.

Но если Израиль начнет наземное вторжение в сектор Газа, израильские военные создадут новый и совершенно неожиданный спрос на 155-мм артбоеприпасы и другое вооружение.

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У Израиля есть собственная мощная ВПК, которая производит множество собственных передовых вооружений, но длительная наземная кампания, полагают чиновники, может истощить запасы страны.

Война в Израиле и помощь Украине

После перестрелок с террористами ХАМАС, которые вооруженными пробрались на территорию Израиля и совершили ряд преступлений против гражданских, министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.

Министр снял все ограничения, чтобы восстановить контроль над территорией.

После чего в Белом доме уверяли, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге.

11 октября Пентагон объявил новый пакет помощи Украине в размере 200 млн долларов. Отдельно министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США намерены обеспечивать ВСУ всем необходимым для контрнаступления зимой.

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