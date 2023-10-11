CNN: Пентагон "обеспокоен" запасами 155 мм снарядов на фоне двух войн

В Пентагоне растет обеспокоенность по поводу вероятной необходимости увеличить свои запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух отдельных войнах, пишет CNN со ссылкой на "ряд представителей" Минобороны США.
На данный момент потребности Израиля и Украины разные. И если в Киеве в основном требуются артиллерийские боеприпасы, то в Иерусалиме в основном интересуются ракетами к комплексу Iron Dome и высокоточным вооружением.
Но если Израиль начнет наземное вторжение в сектор Газа, израильские военные создадут новый и совершенно неожиданный спрос на 155-мм артбоеприпасы и другое вооружение.
У Израиля есть собственная мощная ВПК, которая производит множество собственных передовых вооружений, но длительная наземная кампания, полагают чиновники, может истощить запасы страны.
Война в Израиле и помощь Украине
После перестрелок с террористами ХАМАС, которые вооруженными пробрались на территорию Израиля и совершили ряд преступлений против гражданских, министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.
Министр снял все ограничения, чтобы восстановить контроль над территорией.
После чего в Белом доме уверяли, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль.
"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль. Мы верим, что у нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать", - сказал советник по национальной безопасности США Джейк Салливан на брифинге.
11 октября Пентагон объявил новый пакет помощи Украине в размере 200 млн долларов. Отдельно министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США намерены обеспечивать ВСУ всем необходимым для контрнаступления зимой.
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