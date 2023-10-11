200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время открытия заседания Рамштайн официально сообщил о выделении Украине нового транша помощи.

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Украина получит новый пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, depositphotos.com

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) официально подтвердил, что Украине будет предоставлен новый военный пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" в столице Бельгии Брюсселе 11 октября.

"Я рад, что США объявит следующий пакет оборонной помощи Украине, который составляет 200 миллионов долларов", - сказал глава Пентагона.

Этот пакет включает в себя 155-мм и 105-мм боеприпасы, а также "совершенно новые системы противовоздушной обороны, которые вскоре будут доставлены в Украину".

видео дня

Также появилось видео речи Ллойда Остина на открытии "Рамштайна"

Министр обороны США объявил о новом пакете помощи Украине / Скриншот

Смотрите видео, на котором министр обороны США объявляет о выделении Украине нового пакета помощи:

Кроме того, министр обороны Остин добавил, что в военный пакет от Соединенных Штатов включены ракеты, воздушные боеприпасы, противотанковое оружие и "необходимое вооружение для противодействия российским дронам".

"Таким образом, общее обязательство Америки составит 43 миллиарда долларов с начала войны", - заявил глава Пентагона.

Военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Бельгию - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Глава государства впервые примет участие в заседании в формате "Рамштайн" офлайн.

В то же время, вчера, 10 октября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Румынию намекнул на определенные новые договоренности в поставке вооружения Силам обороны Украины.

В свою очередь, первый заместитель министра оборона США Кэтлин Гикс заявила, что угроза прекращения работы правительства и другие внутренние потрясения в Вашингтоне угрожают военной готовности США и их способности поддержать Украину. Однако, она добавила, что в США есть варианты продления финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации.

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