УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

Юрий Берендий
11 октября 2023, 12:55 обновлено 11 октября, 13:03
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время открытия заседания Рамштайн официально сообщил о выделении Украине нового транша помощи.
Остин, Рамштайн
Украина получит новый пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, depositphotos.com

Министр обороны Соединенных Штатов Америки (США) официально подтвердил, что Украине будет предоставлен новый военный пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" в столице Бельгии Брюсселе 11 октября.

"Я рад, что США объявит следующий пакет оборонной помощи Украине, который составляет 200 миллионов долларов", - сказал глава Пентагона.

Этот пакет включает в себя 155-мм и 105-мм боеприпасы, а также "совершенно новые системы противовоздушной обороны, которые вскоре будут доставлены в Украину".

видео дня

Также появилось видео речи Ллойда Остина на открытии "Рамштайна"

Рамйштайн
Министр обороны США объявил о новом пакете помощи Украине / Скриншот

Смотрите видео, на котором министр обороны США объявляет о выделении Украине нового пакета помощи:

Кроме того, министр обороны Остин добавил, что в военный пакет от Соединенных Штатов включены ракеты, воздушные боеприпасы, противотанковое оружие и "необходимое вооружение для противодействия российским дронам".

"Таким образом, общее обязательство Америки составит 43 миллиарда долларов с начала войны", - заявил глава Пентагона.

Военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Бельгию - в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Глава государства впервые примет участие в заседании в формате "Рамштайн" офлайн.

В то же время, вчера, 10 октября в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский после поездки в Румынию намекнул на определенные новые договоренности в поставке вооружения Силам обороны Украины.

В свою очередь, первый заместитель министра оборона США Кэтлин Гикс заявила, что угроза прекращения работы правительства и другие внутренние потрясения в Вашингтоне угрожают военной готовности США и их способности поддержать Украину. Однако, она добавила, что в США есть варианты продления финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США военная помощь Рамштайн встреча
Реклама

Главное за день

200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

12:55 Мир
В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

12:46 Украина
Удар ракеты по кафе в Грозе: число погибших возросло до 55 человек

Удар ракеты по кафе в Грозе: число погибших возросло до 55 человек

12:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:01

В Украине массово пересчитают пенсии: кому готовить кошельки под деньги

12:55

200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

12:46

В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

12:43

Удар ракеты по кафе в Грозе: число погибших возросло до 55 человек

12:29

Победительница "Холостяка" во второй раз стала мамой

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
12:28

Девушка намазала лимон зубной пастой и бросила в стиралку: результат удивилВидео

12:16

Зеленский на Рамштайне рассказал, что нужно для ускорения завершения войны в Украине

12:04

Украину могут принудить к "Минску-3", но этого можно избежать – РустамзадеВидео

11:55

Есть в каждом доме: эксперт сообщил об уникальном методе борьбы с храпом

Реклама
11:53

В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: тысячи людей пришли к ФилармонииФотоВидео

11:20

"Мы этого боимся": Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа

11:06

Ракетный удар по Грозе: СБУ разоблачила предателей, которые обрекли к смерти 53 односельчанФото

10:56

Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16: названы сроки

10:45

Будут работать намного лучше: как почистить наушники от серы

10:45

Наступление России началось: генерал-разведчик раскрыл главный замысел Путина

10:20

Зеленский прибыл в Бельгию: президент примет участие в заседании "Рамштайн"

10:15

Зеленский сказал, собирается ли на второй президентский срок

10:02

Будут ли в Украине отключать свет зимой: эксперт назвал два условия блэкаута

09:52

Видели все, а знают единицы: что означают точки на лобовом стекле

09:45

Впереди саме тяжелое: Зеленский сообщил о завершающем этапе войны

Реклама
09:33

"Придется выбирать": Зеленский оценил, отвлечет ли война в Израиле внимание от Украины

09:28

Британия предоставит Украине военную помощь на 123 млн долларов: что туда войдет

08:57

Сообразительная девушка показала, как удалить известковый налет с насадки для душаВидео

08:44

"Могла быть маскировочная атака": эксперт объяснил, как Моссад "проглядел" нападение

08:29

Зачем Белый дом хочет совместить помощь Украине и Израилюмнение

08:20

Оккупанты пытаются оттянуть силы ВСУ от Работиного – ISW

08:15

Гороскоп на завтра 12 октября 2023: Деве - финансовый успех, Весам - избавление от токсичных людей

07:57

У спецслужб есть доказательства: Зеленский рассказал Нетаньяху о связи РФ с ХАМАС

07:40

У четырех знаков зодиака в октябре перевернется жизнь: астролог сказал, кому ждать переменВидео

07:10

США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль - советник Байдена

07:10

Какой праздник завтра 12 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

06:55

Надо найти спящего кота среди камней за 10 секунд: загадка, которую решат единицы

06:36

РФ безуспешно атакует, а мы шаг за шагом двигаемся вперед - Зеленский

06:35

Как правильно говорить – "жилий" или "житловий будинок": Авраменко расставил точки над "і"Видео

06:02

Об уменьшении поддержки Украины в связи с нападением на Израильмнение

05:55

Продлится минимум 4 дня: Украину накрыла сильная магнитная буря

05:28

Блогерша поделилась идеальным напитком, который поможет сбросить вес и улучшить кожуВидео

04:50

РФ готовит бегство с оккупированных территорий: Свитан назвал два направления

04:15

Эксперт оценил, как сильно война в Израиле сможет отвлечь внимание США от войны в Украине

03:43

Меньше ткани, больше тела: Анна Кошмал в дерзком платье соблазнила поклонников

Реклама
03:13

Нужно успеть за 21 секунду: невероятный тест для проверки IQ

02:42

Для многих это будет открытием: как правильно мерить температуру

02:10

РФ может подтолкнуть Иран к войне, чтобы "насолить" Украине – Загородний

01:33

Сокращение военной помощи Украине приведет к замораживанию войны - Золотарев

00:19

Каким будет окончание войны: эксперт назвал 3 сценария

10 октября, вторник
23:56

"Графики будут пересмотрены": стало известно на сколько могут отключать свет

23:29

Любовница Дэвида Бекхэма отреагировала на высказывания Виктории про их роман

22:41

Израиль переходит к полноценному наступлению на Сектор Газа - Минобороны страны

22:41

Как часто надо стирать полотенца: какую ошибку чаще всего допускают люди

22:34

"Выбрала свой вектор развития": Maruv планирует вернуться в РФ - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять