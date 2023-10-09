New Yorker: Вопрос передачи ATACMS для Украины решил один случай

Администрация Байдена очень боялась обострения войны и "Третьей мировой" с участием Америки.

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Байден уже якобы принял решение об ATACMS для Украины / Википедия, Офис президента Украины

Президент США Джо Байден принял решение передать Украине дальнобойные ATACMS еще в сентябре - накануне встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как пишет New Yorker без ссылок на конкретный источник, такое решение в пользу Украины Белый дом побудило принять аналогичное решение Великобритании по отправке Storm Shadow.

Журналисты отмечают, что вопрос дальнобойных ракет "стал особенно больным местом" в ходе дискуссий между конгресменами и администрацией Байдена. В Белом доме до последнего переживали, что ATACMS могут эскалировать ситуацию и втянуть в войну Соединенные Штаты.

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Но как только Лондон анонсировал передачу Storm Shadow, Вашингтон задумался еще раз. Авторы публикации вспоминают, что в Пентагоне тогда называли только один сдерживающий фактор - риск истощения запасов США на случай "непредвиденных обстоятельств", например войны с Ираном или Китаем.

Но эти аргументы не убедили членов Конгресса от обеих партий, которые призывали Байдена "немедленно" предоставить Украине ATACMS.

"В сентябре, незадолго до того, как Зеленский совершил свой второй визит в Вашингтон после вторжения, Байден одобрил отправку ATACMS в Украину после почти года сопротивления этой идее", - пишет издание.

ATACMS для Украины

На фоне последних громких событий Белый дом анонсировал следующий пакет военной помощи, куда, по слухам в СМИ, могут войти ATACMS. Одна такая боеголовка эквивалентна 10 кассетным боеприпасам (это если брать просто количество суббоеприпасов, которые есть у США), а зона накрытия значительно больше.

Эти снаряды являются базовой версией и ранее, во времена Холодной войны с СССР, разрабатывались под ядерную боеголовку.

В Пентагоне затем подтвердили, что готовы передать ВСУ "кассетные" ATACMS, однако ждут "команды" от Байдена. 4 октября Байден, отвечая на вопросы журналистов об ATACMS для Украины, сделал неоднозначное заявление.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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