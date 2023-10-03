Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS: ждут команды от Байдена

Чиновник из Пентагона Дуглас Буш подтвердил готовность передать Украине "кассетный" вариант ракет ATACMS. Осталось дождаться решения президента Байдена.

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В Пентагоне ждут решение президента Байдена по отправке ATACMS в Украину / коллаж Главред, фото УНИАН

Армия США готова предоставить Украине часть своих дальнобойных ракет ATACMS с кассетной боевой частью ‒ как только президент Джо Байден одобрит передачу. Об этом помощник главы Пентагона по вопросам закупок Дуглас Буш заявил в интервью западному новостному агентству Bloomberg.

По словам чиновника, американская армия уже давно готова к такому развитию событий и будет действовать быстро. Буш говорит, что список ракет, которые США могут отправить, уже определен.

Существует несколько версий ракет ATACMS, в частности с кассетными боеголовками или обычными. Дальность действия первых — от 25−300 километров. Они способны нести от 300 до 950 кассетных боеприпасов.

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Ракеты ATACMS можно запускать с тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть экземпляров за раз. Разница заключается в том, что только одна ракета ATACMS выпускается только за раз с одной пусковой установки. Как рассказал Буш, модификации для их переоборудования для нужд ВСУ "не такие уж и значительные".

"Некоторые кабели, некоторое программное обеспечение — это не драматично […] Мы готовы, когда и если президент решит это [передать ATACMS Украине - Главред] сделать", — заявил он.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты ATACMS для Украины

Недавно журналисты The Wall Street Journal написали, что Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью. Ожидается, что Соединенные Штаты дадут Киеву такие ракеты, но в ограниченном количестве.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе передачи ATACMS Украине. Глава государства сказал, что переговоры Киева и Вашингтона по дальнобойным ракетам уже на "финишной прямой".

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Вашингтон уже принял решение о передаче Украине ракет ATACMS. Однако публичного заявления нет, чтобы войска РФ не начали перемещать свои логистические линии подальше от главной линии боевого столкновения.

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