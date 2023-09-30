"Сложная задача с жертвами": эксперт оценил, можно ли освободить Крым без F-16 и ATACMS

Господство в воздухе, которое есть у российских войск, никто не отменял, напомнил Владимир Заблоцкий.

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РФ предпринимает определенные меры, чтобы не потерпеть критическое поражение / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий оценил возможность проведения военной операции по освобождению Крыма без западных истребителей F-16 и достаточного количества ракет ATACMS.

По словам эксперта, "операция возможна, но это будет очень сложной задачей и с жертвами".

"Господство в воздухе, которое есть у российских войск, никто не отменял. Воздушное преимущество обеспечивает боевые действия на земле – мы видим, как противник использует авиацию с целью противодействия нашему наступлению. Жаль, что у нас нет средств, которые бы позволили решить эту проблему", - сказал Заболоцкий в интервью Главреду.

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Он объяснил, что сейчас ситуация складывается таким образом, что мы не можем не наступать, а противник не может не защищаться.

"Оккупанты предпринимают определенные меры, чтобы не потерпеть критическое поражение. Силы обороны Украины уже в нескольких десятках километров от Азовского моря, это представляет определенные угрозы для оккупантов. Мы уже можем перекрывать их логистические пути артиллерийским и ракетным огнем. Но надо выйти к побережью, после чего можно будет отрезать Крым", - добавил он.

Освобождение Крыма

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что когда ВСУ приблизятся к Крыму, кремлевский диктатор Владимир Путин начнет торговаться. Причем выдвинутые им условия вероятно будут неприемлимыми для Украины.

Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

Украина не будет вести со страной-оккупантом Россией никаких переговоров до тех пор, пока Москва не отдаст захваченный Крым. Выход российских войск с оккупированного полуострова является условием Киева для проведения диалога. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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