УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Величие" будет разбомблено: Огрызко предположил, когда Путин пойдет не переговоры

Анна Ярославская
29 сентября 2023, 08:42 обновлено 29 сентября, 08:42
Дальнобойными ракетами Путин получит уже сейчас, еще до того, как украинские войска приблизятся ко временно оккупированному Крыму.
Владимир Огрызко, Путин
Владимир Огрызко считает, что Путин начнет торговаться за Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что когда ВСУ приблизятся к Крыму, кремлевский диктатор Владимир Путин начнет торговаться. Причем выдвинутые им условия вероятно будут неприемлимыми для Украины.

"Дальнобойными ракетами Путин получит уже сейчас, еще до того, как украинские войска приблизятся к Крыму. И это будет очень стимулирующим аргументом для россиян", - сказал Огрызко во время чата на Главреде.

Дипломат считает, что Путину придется принимать решение, потому что в российском сознании Крым стал сакральным, стал символом "величия".

"Но это "величие" будет разбомблено нашими ракетами максимально быстро. А потом Путин решит, надо ли держаться до последнего или надо уходить. Другого варианта у него нет. Но при этом он выдвинет совершенно неприемлемые для нас условия и начнёт торговаться, как базарная баба", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - Чат с Владимиром Огрызко:

Освобождение Крыма

Украинские военные все чаще атакуют российских оккупантов в Крыму и уничтожают их военные объекты вместе с живой силой и техникой. Такие атаки помогают взять полуостров под огневой контроль. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также он считает, что панические настроения в Крыму будут нарастать.

Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

Крым не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не все, потому что другим не позволяют.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

07:12 Украина
В Николаеве прогремели взрывы: что известно

В Николаеве прогремели взрывы: что известно

06:32 Украина
Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

22:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:42

"Величие" будет разбомблено: Огрызко предположил, когда Путин пойдет не переговоры

08:12

Такой пирог затмит все на столе: невероятно простой рецепт мясной запеканки

08:03

Ни разу отданное Украине оружие не попадало в чужие руки - Госдеп США

08:01

Черноморский флот полураспадамнение

07:12

ВСУ продвинулись за Андреевку и Клещеевку - ISW

Путин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – ОгрызкоПутин получит дальнобойными ракетами по "величию" ещё до того, как ВСУ приблизятся к Крыму – Огрызко
06:55

Только самые внимательные найдут козу в горах за 12 секунд: очень сложная оптическая иллюзия

06:35

Как правильно говорить – "авто" или "автівка": Авраменко объяснил дилемму

06:32

В Николаеве прогремели взрывы: что известно

06:22

В Кремле боятся слова мир и ждут от него неприятностей в октябремнение

Реклама
04:56

Гороскоп на октябрь 2023 для Львов: астролог советует пустить любовь в свою жизньВидео

04:30

Шесть республик и парад суверенитетов: Свитан назвал сценарий распада РоссииВидео

04:00

Сможет ли преемник Путина вывести войска РФ из Украины: Свитан дал четкий ответВидео

03:00

В истории с новой магистралью России Таганрог-Мариуполь есть нюанс - СМИ

02:12

Военный эксперт рассказал, заставит ли Запад Украину идти на переговоры с Россией

01:40

"Черноморского флота у России уже нет": Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ

00:27

Путинистка Королева рассказала, как ее стриптизер-"офицер" подмывал и менял утки артистке

00:14

Шикарная Дженнифер Энистон показала великолепную фигуру в одном пиджаке

28 сентября, четверг
23:58

Безумная головоломка: только 1% людей может заметить обезьяну за 9 секунд

23:36

Жена Тищенко выгуляла сумку за 285 тысяч и показала свой "немаленький" краш

22:58

Ситуация на фронте: хорошие новости пока рано объявлять, мы работаем - ВСУ

Реклама
22:38

В боях уехать будет нереально: россиянам посоветовали покидать Крым уже сейчас

22:05

Как ведет себя собака, когда у нее глисты: профилактика и лечение

22:03

У Лукашенко сообщили о "вторжении" вертолета Польши и разразились негодованием

21:53

Забытый рецепт 60-х годов из советской столовой: эта намазка затмит всех

21:50

В ЕС на год продлили временную защиту для беженцев из Украины

21:34

Ополченцы России нанесли удар по оккупантам на Белгородщине: детали операции

20:51

"Украина будет бомбить Иран, Сирию и РФ": россияне опозорились диким фейком

20:39

Что кроется под "прогнозами" СМИ о затяжной войне: дипломат раскрыл лазейку РФВидео

19:44

Как сказать на украинском "долг платежом красен": Авраменко удивил ответом

19:39

Россию в Черном море охватил страх: в ВСУ назвали направление, куда уводят корабли

19:16

Польза сала для женщин: мифы и реальность, о которой вы не знали

19:10

Серая зона в Херсонской области: в чем ее опасностьмнение

19:07

Младший Ступка показал горячие поцелуи с новой пассией в США

18:46

NYT: в Европе не знают, как изготовить обещанный Украине миллион снарядов

18:45

"Крым в обмен на мир с Россией": дипломат раскрыл суть опасной риторики Трампа

18:07

Подручное средство удивит результатом любого: чем быстро разгладить морщины

17:34

Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России

17:17

Режиссер-воин Сенцов рассказал об освобожденной от врага земле на Юге

17:10

Россия уже развернула свою 25-ю армию и бросает элитные войска в пехоту - Евлаш

17:07

Церковный праздник 30 сентября: что нельзя делать на священномученика Григория

Реклама
16:53

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление внедорожник Nissan Navara

16:38

Стрижка привлечет внимание Купидона: лунный календарь стрижек на октябрь 2023

16:38

Будут ли США поддерживать Украину, если Байден проиграет выборы: прогноз ОгрызкоВидео

16:30

Как нужно жарить фундук: простые советы дадут невероятный вкус

16:23

Ополченцы России вернулись на Белгородчину и вступили в бой с оккупантами

16:06

ВСУ получат еще больше боеприпасов: Столтенберг сообщил о контрактах на €2,4 млрд

15:51

Очень мало благоприятных дней для посадки: лунный посевной календарь на октябрь

15:47

Выбрасывать - преступление: как использовать картофельные очистки с пользой

15:29

Соперник Оливье, о котором в Интернете говорят все: новый рецепт салата Граф

15:21

Госсекретарь США Блинкен появился в неожиданном амплуаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять