"Величие" будет разбомблено: Огрызко предположил, когда Путин пойдет не переговоры

Дальнобойными ракетами Путин получит уже сейчас, еще до того, как украинские войска приблизятся ко временно оккупированному Крыму.

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Владимир Огрызко считает, что Путин начнет торговаться за Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что когда ВСУ приблизятся к Крыму, кремлевский диктатор Владимир Путин начнет торговаться. Причем выдвинутые им условия вероятно будут неприемлимыми для Украины.

"Дальнобойными ракетами Путин получит уже сейчас, еще до того, как украинские войска приблизятся к Крыму. И это будет очень стимулирующим аргументом для россиян", - сказал Огрызко во время чата на Главреде.

Дипломат считает, что Путину придется принимать решение, потому что в российском сознании Крым стал сакральным, стал символом "величия".

"Но это "величие" будет разбомблено нашими ракетами максимально быстро. А потом Путин решит, надо ли держаться до последнего или надо уходить. Другого варианта у него нет. Но при этом он выдвинет совершенно неприемлемые для нас условия и начнёт торговаться, как базарная баба", - добавил Огрызко.

Смотрите видео - Чат с Владимиром Огрызко:

Освобождение Крыма

Украинские военные все чаще атакуют российских оккупантов в Крыму и уничтожают их военные объекты вместе с живой силой и техникой. Такие атаки помогают взять полуостров под огневой контроль. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Также он считает, что панические настроения в Крыму будут нарастать.

Украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он убежден, что украинским военным в первую очередь необходимо остановить логистику россиян по сухопутному коридору. Тогда российские оккупанты окажутся в условном окружении.

Крым не является тылом и безопасной территорией для оккупантов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что многие оккупанты и коллаборанты уже вывезли родственников из Крыма, но сделать это смогли не все, потому что другим не позволяют.

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