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ВСУ берут Крым под огневой контроль - Подоляк

Ангелина Подвысоцкая
28 сентября 2023, 00:01 обновлено 28 сентября, 00:01
Крым является стратегической задачей для Украины и ВСУ планируют перерезать ключевое направление обеспечения оккупантов.
Подоляк, ВСУ
ВСУ берут Крым под огневой контроль / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 33-я ОМБр

Украинские военные все чаще атакуют российских оккупантов в Крыму и уничтожают их военные объекты вместе с живой силой и техникой. Такие атаки помогают взять полуостров под огневой контроль. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он называет Крым стратегической задачей для Украины.

"Здесь гораздо важнее, что Крым постепенно берется под ключевой огневой контроль со стороны Украины. Они сегодня живут там так же под ожиданием атак, они живут под сиренами уже постоянно, они понимают, что Крым это территория огромной опасности. Воздушное пространство уже не столь мощно контролируется... Крым – это сегодня стратегическая задача, это ключ к существенному уменьшению боеспособности российских оккупационных группировок, ведущих оборонную войну", — сказал Подоляк.

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ВСУ также уничтожают врага и продвигаются вперед на Запорожском, Донецком и южном направлениях. Украинские защитники планируют перерезать ключевое направление обеспечения оккупантов.

"То есть перерезать Керченский пролив, взять его под огневой контроль, уничтожить огромную складскую инфраструктуру. Почему они создали там такую сеть, потому что у них нет железнодорожного, например, сообщения через Мелитополь, Бердянск и так далее в Ростовскую область. 80% обеспечения идет именно через Крым, и там находится огромная инфраструктура складских способностей Российской Федерации", — объяснил Подоляк.

Украина ударила по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в захваченном Севастополе 22 сентября. Министерство обороны российских оккупантов признало поражение своего стратегического объекта. Здание фактически разрушено.

Позже появилось видео удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Заметно, что было как минимум два ракетных попадания по зданию. Российское ПВО, вероятно, не сработало.

В Силах специальных операций рассказали о точном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота РФ. Военные отметили, что операция называлась "Крабовая ловушка". Удар был нанесен во время совещания, ликвидирован, в том числе, и высший командный состав.

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война в Украине вторжение России Михаил Подоляк новости Крыма
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