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Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

Андрей Ганчук
22 сентября 2023, 16:54 обновлено 22 сентября, 17:15
Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.
штаб ЧФ РФ Севастополь
Здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополе частично разрушено / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

В Вооруженных силах Украины заявили, что войска нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. В Сети опубликованы кадры разрушений здания штаба и пожар, в Минобороны оккупантов РФ признали поражение своего стратегического объекта.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинская армия в пятницу, 22 сентября, нанесла успешный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

"22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе", - подчеркнули в СтратКоме.

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Россия признала поражение штаба Черноморского флота в Севастополе

В Минобороны РФ сообщили, что ПВО захватчиков якобы сбило 5 ракет. В то же время там пожаловались на повреждение здания штаба Черноморского флота.

"В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", - отметили у оккупантов.

Удар по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

В центре Севастополя днем, 22 сентября, прогремели взрывы. Местные СМИ сообщили об ударе по штабу Черноморского флота российских оккупантов. Здание штаба получило повреждения.

В Воздушных силах отреагировали на взрывы в Крыму. Командующий ВС ВСУ Николай Олещук отметил, что армия Украины уже обещала оккупантам продолжение ударов по их позициям на захваченном полуострове. При этом он высмеял заявления россиян об "успешной работе ПВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал оккупантам два сценария по Черноморскому флоту в Крыму. По его словам, россияне могут сами затопить свой флот, либо же вражеский объект будет уничтожен.

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Севастополь ВСУ войска России черноморский флот РФ новости Крыма война России и Украины
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