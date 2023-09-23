"Крабовая ловушка": в ССО рассказали о точном ударе по штабу Черноморского флота РФ

Бойцы ССО передали данные Воздушным силам для нанесения удара. В это время в штабе ЧФ РФ проходило совещание руководящего состава.

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ССО навели ракеты на штаб ЧФ РФ во время совещания руководителей / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе стал следствием кропотливой работы Сил специальных операций и Воздушных сил Украины.

Как сообщила пресс-служба ССО в Telegram, операция называлась "Крабовая ловушка".

По словам спецназовцев, дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ в оккупированном Севастополе.

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Бойцы ССО передали данные Воздушным силам для нанесения удара.

"Детали проведения - станут известны, когда это будет возможно, а результат - десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота. Идем дальше!", - говорится в сообщении.

В ССО рассказали об операции "Крабовая ловушка" / Фото: t.me/ukr_sof

Удары по Севастополю 22 сентября

22 сентября ВСУ нанесли по меньшей мере два ракетных удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате атаки часть здания обрушилась.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, украинская армия нанесла успешный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

О раненых и погибших в Минобороны РФ не сообщали, хотя атаку ВСУ и подтвердили. В ведомстве Шойгу утверждают, что только один военнослужащий ВС РФ пропал без вести.

Тем временем глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы.

Среди раненых - командующий группировки генерал-полковник Александр Романчук, он в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков находится без сознания.

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