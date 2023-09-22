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Ракет было минимум две: появилось видео удара по штабу Черноморского флота

Яна Ставская
22 сентября 2023, 22:01 обновлено 22 сентября, 22:12
Похоже, российская ПВО не смогла перехватить ракеты, которые ВСУ выпустили по штабу Черноморского флота.
Ракет было минимум две: появилось видео удара по штабу Черноморского флота
Россияне солгали о "перехвате" ракет / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Крымский ветер, Радио Свобода

Ракетных "прилетов" по штабу Черноморского флота россиян в Крыму было минимум несколько, что противоречит заявлениям оккупационных "властей" о перехвате целей системами ПВО.

Опубликованные фото и видео очевидцев свидетельствуют о том, что ракеты, поразившие военный объект ЧФ, не были сбиты.

Также кадры указывают, что "прилетов" было минимум два - ракета, заснятая на ролике и фото, попала в объект, уже когда здание было поражено другой - оттуда валил дым.

видео дня

Более того, отдельно на видео звучат слова местных о якобы "трех" ракетах. Пока же неизвестно, сколько ракет было сбито, а сколько - поразили штаб российского флота.

Ракета попадает в штаб Черноморского флота - смотрите видео:

Ракет было минимум две: появилось видео удара по штабу Черноморского флота
/ Скриншот

Удары по Крыму 22 сентября

Днем 22 сентября в оккупированном Севастополе прогремели новые взрывы. Сообщалось о поражении штаба Черноморского флота.

Вскоре в Минобороны России атаку подтвердили, однако заявили, что ракеты удалось якобы перехватить, а повреждения и погибшие из числа российских оккупантов якобы отсутствуют.

Уже вечером в ВСУ тоже подтвердили удар по российскому штабу. Но данных о последствиях поражения военного объекта врага нет.

Эксперт Иван Киричевский предположил, что это еще подготовительный этап к более масштабным ударам Украины по оккупантам в Крыму.

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