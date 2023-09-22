Ракет было минимум две: появилось видео удара по штабу Черноморского флота

Ракетных "прилетов" по штабу Черноморского флота россиян в Крыму было минимум несколько, что противоречит заявлениям оккупационных "властей" о перехвате целей системами ПВО.
Опубликованные фото и видео очевидцев свидетельствуют о том, что ракеты, поразившие военный объект ЧФ, не были сбиты.
Также кадры указывают, что "прилетов" было минимум два - ракета, заснятая на ролике и фото, попала в объект, уже когда здание было поражено другой - оттуда валил дым.
Более того, отдельно на видео звучат слова местных о якобы "трех" ракетах. Пока же неизвестно, сколько ракет было сбито, а сколько - поразили штаб российского флота.
Ракета попадает в штаб Черноморского флота - смотрите видео:
Удары по Крыму 22 сентября
Днем 22 сентября в оккупированном Севастополе прогремели новые взрывы. Сообщалось о поражении штаба Черноморского флота.
Вскоре в Минобороны России атаку подтвердили, однако заявили, что ракеты удалось якобы перехватить, а повреждения и погибшие из числа российских оккупантов якобы отсутствуют.
Уже вечером в ВСУ тоже подтвердили удар по российскому штабу. Но данных о последствиях поражения военного объекта врага нет.
Эксперт Иван Киричевский предположил, что это еще подготовительный этап к более масштабным ударам Украины по оккупантам в Крыму.
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