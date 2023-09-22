"У нас очень хорошие шансы": Жданов назвал территории, которые могут взять ВСУ

У Сил обороны Украины есть возможность до конца года вернуть территории почти в границах на 23 февраля 2022 года, считает военный эксперт Олег Жданов.

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ВСУ могут разрушить Крымский мост, если установят над ним огневой контроль - Жданов / Главред

Армия Украины до конца 2023 года может силами отдельных подразделений войти в оккупированный агрессором Россией Крым или выйти на Перекопский перешеек и устроить изоляцию полуострова. При огневом контроле над Крымским мостом ВСУ смогут его разрушить. У армии хорошие шансы выйти к Азовскому побережью и вернуться на границы 23 февраля прошлого года. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В своем YouTube-канале он рассказал о том, что ВСУ даже при худшем сценарии выйдут на окраины Мелитополя.

"Это один из сценариев. Есть такая возможность. Мы рассматриваем от самого пессимистичного, что мы не сможем далеко углубиться в оборону противника, но я не верю, что мы не дойдем до Токмака", - считает Жданов.

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Также эксперт предполагает, что если армия Украины установит полный огневой контроль над Крымским мостом, его можно будет разрушить.

Кроме того, аналитик сделал прогноз, согласно которому у ВСУ хорошие шансы на разрыв "сухопутного коридора" в Крым.

"Но сегодня тенденция развития боевых действий подсказывает, что у нас очень хорошие шансы на то, чтобы перерезать "сухопутный коридор" в Крым. Практически это будет возвращение на 23 февраля 2022 года", - подчеркнул Олег Жданов.

Когда ВСУ пойдут на Крым

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду сделал прогноз о том, что ВСУ до конца года выйдут к Крыму. Как полагает Жданов, в случае падения фронта РФ на Мелитопольском или Бердянском направлении России грозит революция.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что Украину ждет битва за Севастополь. По мнению Мусиенко, контрнаступление ВСУ перенесется на весну 2024-го года.

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот, прогнозирует военный эксперт Александр Коваленко. Как полагает он, ВСУ могут выйти к Азовскому побережью уже к началу зимы.

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