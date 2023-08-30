ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – Жданов

Наемники ЧВК Вагнер способны устроить новый мятеж в России, между ФСБ и Минобороны разразится борьба за власть, считает военный эксперт Олег Жданов.

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Армия Украины до конца года выйдет к Азовскому побережью, нужно будет сходу входить в Крым – Жданов / Главред

Развязанная Россией война против Украины все больше ощущается уже жителями страны-агрессора. Беспилотники наносят удары по российским военным объектам даже в глубоком тылу, а атаки на Москву стали регулярными. Вместе с тем Кремль после ликвидации Пригожина готовится к новому мятежу и пытается предотвратить угрозы режиму. ВСУ продолжают контрнаступление и планомерно освобождают свои земли от российских оккупантов. Украина не отступает от планов вернуть все территории в границах 1991-го года, тогда как Россия пытается заморозить войну и удержать все то, что удалось захватить.

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказал, как удары по Москве воздействуют на башни Кремля, объяснил, какие последствия для режима Путина будет иметь ликвидация Пригожина и почему Россию ожидает новый мятеж, назвал сценарий, который приведет РФ к революции и сделал прогноз о сроках выхода ВСУ к Крыму.

Ударов по территории России становится все больше. Беспилотники атакуют Москву и аэродромы с боевой авиацией. Как вы считаете, это удары точечного и психологического характера или они смогут ослабить Россию с точки зрения проведения военных операций против Украины?

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Удары по России и самой Москве – это события, которые постепенно смещаются от политического к военному спектру. Потому что мы реально наносим поражение, а противник действительно несет потери. Наносится урон как авиации, так и другим объектам, среди которых ПВО и системы аэродромной службы. Политический и моральный аспекты, конечно, базируются на том, что дроны залетают в ту же Москву, вследствие чего становится понятно – "самая непреодолимая ПВО в мире" неспособна препятствовать пролету БПЛА над столицей РФ.

Мы понимаем, что Россия в такой ситуации усилит удары по Украине. В ГУР заявили, что она уже собирает дроны Shahed на финальном этапе и увеличила производство ракет. Получается, мы можем ожидать новых массированных ударов с воздуха?

Дело в том, что Россия уже не может наносить такие массированные удары, которые вызывали, например, блэкауты в Украине. Удары наносятся практически каждую ночь, и они будут продолжаться. Так что для нас тут ничего нового. Разница лишь в том, что один удар может быть слабее, а другой – сильнее. И нужно быть готовыми к тому, что Россия будет бить по Украине до последнего дня войны. Даже если у России останется лишь одна ракета, она все равно ударит ею по нам.

Впрочем, с каждым месяцем разница между запасами ракет и возможностями российского военно-промышленного комплекса уменьшается. Полагаю, ракетных ударов тоже будет меньше.

Как удары по Москве отразятся на настроениях в "башнях" Кремля? Удары по Кремлю, прилеты на Рублевке и атаки БПЛА на Москва-Сити наверняка стали сигналом верхушке о том, что война у них на пороге. Тем более в ситуации, когда Пригожина ликвидировали, а из Госдумы звучат заявления о планах расформировать ЧВК Вагнер.

На мой взгляд, каждый прилет дрона в Москву подливает масло в огонь. Каждый взрыв, даже маленький, без жертв, прилет по какому-либо символу или объекту их гордости, такому как тот же Москва-Сити (кстати, мы бьем как раз в ту башню, где расположены министерства РФ и нет жилых квартир), становится очередной капелькой в чашу терпения и страха элит в Москве. И элиты будут соревноваться друг с другом, какая из них первой пойдет на открытый протест против Путина и перестанет терпеть.

Что касается ситуации с ЧВК Вагнер, вопрос ее расформирования очень спорный. Не факт, что настоящие кураторы такого боевого подразделения позволят это сделать. Пригожин был лидером, но не хозяином группировки. Там есть люди, которые позволили ему организовать мятеж.

Может ли ЧВК Вагнер организовать новый мятеж?

Да, может. Я думаю, что так называемый уход ЧВК Вагнер из Беларуси якобы с целью расформирования может не соответствовать реальному положению вещей. Это может быть легенда для прикрытия передислокации Вагнера на территорию России. Мне кажется, сегодня схронов с оружием, запас которых сделал Пригожин в помощь Суровикину, когда они работали в тандеме, может быть не очень большим. Однако вагнеровцы, хорошо оснащенные и вооруженные, могут появиться уже спустя какое-то время. Ведь мы говорим о наемниках, которые выполняют любые поставленные задачи. И я все же не думаю, что реальные хозяева ЧВК готовы сейчас взять и слить подразделение.

Наемники ЧВК Вагнер подождут около полугода и уже в следующем, 2024 году, перейдут к каким-либо активным действиям?

Далеко не факт, что кто-то захочет ждать целых полгода. События в России могут развиваться очень стремительно, если мы говорим о смене баланса сил между башнями Кремля. К примеру, Министерство обороны из кожи вон лезет и формирует частные военные компании, такие как Пламя, Патриот и другие. Ведомство пытается перетянуть одеяло на себя, поскольку там прекрасно понимают, что армия не будет выполнять определенные приказы. На данный момент армия – не тот организм, на который может положиться диктатор. Нужна армия, которая выполнит любой приказ и не будет ни в чем сомневаться.

В подтверждение моих слов приведу вам пример. В России начался флешмоб: создаются мемориалы, посвященные Пригожину, который даже с того света не дает Путину покоя. Больше 12 городов создали такие мемориалы. Популярность Пригожина просто сумасшедшая.

Кремль действительно боится особого отношения россиян к Пригожину.

Да, и в такой ситуации кто-то упорно хочет навязать нам мысль, что Вагнер якобы расформировали и ликвидировали. ЧВК кормилась с государственной кормушки, но Путин, который, конечно же, не читает финансовых отчетов Набиуллиной, не знает, сколько денег ушло на наемников.

В принципе, Вагнер – это же группировка, которая наверняка представляет одну из групп ФСБ, недовольных определенными событиями.

Конечно. Более того, на мой взгляд, ФСБ не простит Минобороны ликвидацию Пригожина. Единственный нюанс в том, санкционировал его убийство Путин, или нет.

На то, что к этому причастно Минобороны, указывают первые фотографии самолета Пригожина. На фотоснимках можно было увидеть инверсионный след от ракеты ПВО и оторвавшееся крыло, которое оказалось, как решето – в мелких отверстиях, которые характерны поражению убойными элементами ракеты ПВО. Как на МН-17. Версия с взрывом внутри самолета уже отпала, поскольку, судя по фотографиям, нет разрушений в отсеках шасси.

Я считаю, что ФСБ этого не простит. Спецслужба найдет исполнителей и показательно их накажет для того, чтобы заказчики содрогнулись в страхе.

Все идет к "войне всех против всех"?

Да, к борьбе за власть. Причем Путина вообще никто не будет брать в расчет. Кланы будут драться между собой. Но не за Путина, а за ту власть, которой он и обладал.

Можем ли мы сделать прогноз относительно того, когда произойдет новый мятеж или кризис, связанный с действиями ФСБ и ЧВК Вагнер?

Это самый интересный вопрос, который интересует большую часть человечества. Очень тяжело сказать. Полагаю, произойдут события типа "черный лебедь". Случится то, что послужит триггером нового мятежа, который выльется в открытое противостояние.

Но вряд ли можно говорить о том, что это произойдет в ближайшее время. В то время как элиты дерутся и у них нарастает накал страстей, общество остается аморфным. В большинстве своем оно поддерживает политику Путина и войну. Как говорят социологи, 10% пассионарно настроенных граждан делают революцию. Поэтому пока не раскачается общество, ничего не будет.

Тем самым триггером станет какое-либо поражение в войне против Украины?

Это может стать огромным стимулом для развития таких событий – "черным лебедем". К примеру, обрушение фронта на Мелитопольском или Бердянском направлениях может стать реальным триггером для новой революции в России.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия размышляет над тем, чтобы мобилизовать еще 450 тысяч на войну. Удастся ли Кремлю призвать и подготовить столько россиян и как это может отразиться на фронте?

Вполне возможно, что России удастся призвать такое количество людей. Буквально месяц назад там проводились учения Росгвардии по подавлению бунтов среди мобилизованных. Власти предполагают, что будет массовая мобилизация, которая может привести к протестам, как мобилизованных, так и членов их семей.

Призвать граждан они могут, но у меня, как у военного человека, возникает вопрос: чем их экипировать и вооружать? И, самое главное, есть серьезные сомнения относительно того, потянет ли мобилизацию экономика России. Мне кажется, что нет.

Существует и другой ключевой аспект – это наша фора, которая есть с самого начала войны. России постоянно не хватает времени, чтобы реализовывать свои планы. И пока россияне будут собирать 400 тысяч человек, экипировать, вооружать и обучать, отправить на фронт их удастся максимум к зиме. К тому времени мы можем выполнить задачи, которые поставлены в рамках текущей наступательной кампании.

А могут ли такие страны, как Иран или Китай, оказать России помощь с экипировкой войск?

Допустим, Иран может помочь России решить проблемы с формой. А вот Китай вряд ли, потому что Пекин сегодня столкнулся с огромными проблемами. Китай ищет финансового инвестора во избежание обвала своей экономики. Китай стоит на пороге гигантского кризиса – штукатурка на китайской стене уже начинает обсыпаться. Поэтому КНР сейчас не до войны России и Украины.

Силы обороны Украины освободили Работино Запорожской области и продолжают продвигаться на Мелитопольском направлении. Правильно ли я понимаю, что войска постепенно выходят на огневой контроль над "сухопутным коридором"?

Пока рано об этом говорить. Вот когда мы будем подходить к Мелитополю, тогда можно будет рассуждать и об огневом контроле над "сухопутным коридором". Дальность нашего оружия позволит полностью перекрыть "сухопутный коридор" именно от Мелитополя.

Сейчас нам нужна победа для того, чтобы воодушевить не только украинцев, но и мировое сообщество. Наши действия должны посылать четкий сигнал: дайте оружие, мы способны победить российскую армию. Поэтому пока следует говорить о первом триумфе, который станет для нас ключевым для усиления поддержки со стороны стран-партнеров.

Для того чтобы выйти к "сухопутному коридору" нам понадобятся западная авиация и ракеты или хватит ресурсов, которые есть сейчас?

Думаю, нам хватит и этих ресурсов. В феврале текущего года, когда пошли первые разговоры о подготовке к контрнаступлению, тогда вопрос авиации не поднимался столь остро. Скорее всего, контрнаступательная операция, которая идет сегодня, планировалась без учета западной авиации. Поэтому наш выход к Азовскому побережью можно считать возможным и при текущем уровне военной помощи от западных партнеров. Однако как пойдет весенняя кампания в том случае, если не будет авиации, прогнозировать сложно.

Могут ли ВСУ к концу года выйти к Азовскому побережью?

Я считаю, что это вполне возможно. Сил и средств нам должно хватить. Похоже, когда планировали нынешнее контрнаступление, выход на Азовское побережье и определили как главную цель. У нас есть все шансы, чтобы выйти к Азовскому морю до конца текущего года. Вряд ли мы сможем вернуть в этом году Мариуполь, но Бердянск должны освободить.

Украина активно работает по позициям войск РФ в захваченном Крыму. Наносятся удары по Черноморскому флоту, ГУР высадил десант на мысе Тарханкут. Как вы думаете, когда станет возможной операция по освобождению полуострова?

Давайте к этому вопросу вернемся где-то в конце октября-начале ноября. Тогда мы будем понимать, где находится линия фронта. Если у нас будет достаточно сил и средств, то в ноябре мы выйдем на Азовское побережье. Сходу нужно будет входить в Крым. Тогда это будет вполне возможно, потому что россияне уже испытывают огромные проблемы с логистикой через Крымский мост. Возобновление работы паромной переправы говорит о том, что мост не способен перевозить необходимое российским войскам количество грузов. И если Крымский мост еще и добить дальнобойными ракетами и устроить охоту за большими десантными кораблями, которые перевозят военные грузы, Крым превратится в анклав и ловушку для россиян. Полуостров станет островом, и у нас появятся все шансы зайти в Крым и начать освободительную операцию.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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