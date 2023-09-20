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Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко

Андрей Ганжа
20 сентября 2023, 09:00
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ВСУ могут выйти на Азовское побережье до начала зимы, войска РФ в Токмаке попадут в окружение или будут вынуждены бежать, считает Александр Коваленко.
Александр Коваленко
Россия может отвести корабли Черноморского флота в Каспийское море, в Новороссийске они уже не спрячутся - Коваленко / Главред

Украина в рамках контрнаступления проводит работу по демилитаризации оккупированного Крыма. ВСУ уничтожают объекты российских оккупантов и постепенно готовятся к освобождению полуострова. Под ударом войск оказался и Черноморский флот - до недавнего времени главная "гордость" захватчиков теряет корабли и лишается возможностей для маневров. Киев ждет дальнобойных ракет от Запада, чтобы продолжить зачистку украинской части акватории Черного моря.

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о значении ударов Украины по Черноморскому флоту РФ в Севастополе, объяснил, как ВСУ могут уничтожить флот оккупантов, проанализировал ситуацию с Крымским мостом, а также сделал прогноз о сроках выхода сил обороны Украины к Азовскому побережью и операции по освобождению захваченного агрессором Россией Крыма.

Украина усилила атаки на Черноморский флот РФ и выбивает вражеские корабли. Насколько такие действия ослабляют российский флот, и как это скажется на планах России по удержанию захваченного Крыма?

Удары влияют на боеспособность российских войск. Они начали терять субмарины и корабли, производить которые уже не могут. Например, выведенный из строя большой десантный корабль проекта 775 Минск строился еще во времена Советского Союза. Причем не в СССР, а в Польше – на верфи в Гданьске. Сегодня у России нет возможностей для того, чтобы строить такие корабли.

Кроме того, крылатой ракетой авиационного базирования типа воздух-поверхность была уничтожена российская подводная лодка "Ростов-на-Дону". Это уникальный случай, которого еще не было в мировой истории войн и конфликтов. Более того, уничтожен носитель крылатых ракет Калибр, который планировали зимой использовать для ударов по Украине. В октябре подводную лодку намеревались вывести из ремонта.

Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилию. Причем флотилией он стал после того, как был уничтожен крейсер "Москва". Уникальность этого прецедента заключается в том, что впервые в истории страна, у которой нет флота, побеждает в морском бою страну с флотом, который становится флотилией.

Ситуация способствует безопасности в Черном море и снижает военный потенциал России. Сейчас россияне не способны свободно использовать свои корабли. Каждый выход в открытое море сопровождается очень серьезным риском. Я не исключаю даже того, что Россия позже будет вынуждена перевести часть своих кораблей в более безопасное место. Например, их могут переправить по внутренним водам к Каспийскому морю. Хотя до такого решения российское командование еще должно дойти. Пока они тормозят.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз об операции ВСУ по освобождению Крыма:

Россия может отвести свои корабли в Каспийск или Новороссийск?

Отвод кораблей в Новороссийск - плохой вариант для россиян. Мы помним, что произошло с Оленегорским горняком и нефтяным танкером, поэтому Новороссийск для оккупантов – зона риска. Корабли могут вывести только за пределы Черного моря. А когда силы обороны Украины выйдут к Азовскому побережью, ситуация для врага ухудшится уже и в Азовском море. Поэтому россиянам надо спешить, пока у них еще есть время вывести корабли.

Способна ли Украина уничтожить Черноморский флот? Как будут разворачиваться события после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus?

Taurus - это почти такие же ракеты, как Storm Shadow и SCALP-EG, однотипные ракеты дозвукового типа. Об ATACMS говорить рано, потому что я не знаю прецедентов, когда бы конкретно ATACMS применяли по надводным объектам как противокорабельный комплекс. Возможно, будет первое уникальное использование таких ракет, но сначала их надо получить. ATACMS позволит нам наносить удары в радиусе до 300 километров по всем зонам боевых действий и в Крыму. Будет возможность поражать различные военные объекты - стрелковые бухты, военные корабли и тому подобное.

Я думаю, что Украина способна уничтожить Черноморский флот. Если шаг за шагом корабли будут уничтожаться, Россия не сможет их компенсировать. Разве что перебазирует корабли из своих других флотов, например, из Каспийского в Черное море. Но и эти корабли могут быть уничтожены. Пока российское командование будет думать, они потеряют еще не одну боевую единицу.

Украине надо уничтожить весь Черноморский флот или вывести из строя определенные корабли?

В первую очередь, нам надо уничтожать носители крылатых ракет морского базирования Калибр, потому что именно эти ракеты используют для ударов по территории Украины. Приоритетная цель - большие десантные корабли, потому что они приспособлены для высадки десанта, перевозки средств и гораздо лучше, чем минные тральщики, минируют море и морские рубежи. Задачей является уничтожение больших десантных кораблей, носителей крылатых ракет Калибр, корветов, фрегатов и даже подводных лодок. Другие корабли - это второстепенные цели, но если они находятся в зоне досягаемости ракеты или дрона, их тоже надо уничтожать.

Крымский мост - еще один стратегически важный объект оккупантов в захваченном Крыму. Когда у Украины появится возможность разрушить эстакаду?

Я не думаю, что Крымский мост можно полностью разрушить, но повредить автомобильную и железнодорожную части можно. Украина может это сделать с помощью надводных, воздушных дронов и ракет, которые уже есть в наличии. Впрочем, для того, чтобы нанести эффективные удары по Крымскому мосту, нужно сначала сократить расстояние до эстакады. Сделать это можно после выхода на побережье Азовского моря. Продвижение в Запорожской области ускорит необратимые для Крымского моста события.

Оптимальный сценарий для Украины - продвижение конкретно на Мелитопольском направлении?

Это один из вариантов. Можно рассматривать различные сценарии.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут разрубить "сухопутный коридор" в Крым до зимы. Насколько реален сценарий и от каких факторов зависит его реализация?

Факторов может быть очень много. Одним из них может быть решение российского командования по Токмаку. Вопрос в том, будут они бежать из Токмака или нет. Если россияне оставят там гарнизон, нам придется его выбивать: окружать Токмак и начинать городские бои. Надо признать, что такая ситуация затормозит наше наступление в сторону Мелитополя и в целом. Но россияне могут и убежать, когда будет перерезаться южная часть трассы 0401. Это ускорит наше продвижение.

Существуют различные сценарии и факторы. Я согласен с Кириллом Будановым, который сказал, что ВСУ могут выйти на побережье Азовского моря до начала зимы. Это один из положительных сценариев, однако есть и отрицательные сценарии.

Когда может начаться полномасштабная операция по возвращению Крыма? Она возможна сразу после выхода к Азовскому побережью или весной, когда, вероятно, Украина получит западные истребители?

Если мы в этом году или в начале 2024-го года выйдем на административные границы временно оккупированного Крыма, войска закрепятся на позициях и сразу начнут готовить условия по освобождению полуострова. Условия формируются и сейчас - все, что мы видим на Крымском полуострове и вокруг него, свидетельствует именно об этом. Я уверен, что первоначальный этап освобождения Крыма начнется именно после того, как мы выйдем на Азовское побережье. Процесс может начаться в конце этого или уже в начале следующего года – в зависимости от того, когда мы туда дойдем.

Освобождение Крыма может начаться в 2024-м году. Оно будет состоять из нескольких фаз. Первая - подготовительная: она не будет предусматривать никаких сухопутных операций на полуострове. Украинские войска будут действовать исключительно на расстоянии, уничтожая объекты российских оккупантов. Возможны и точечные диверсионно-разведывательные операции. Вторая - самая активная фаза - может начаться до конца 2024-го года, когда будут созданы соответствующие условия. Одно из ключевых условий - истощение российской оккупационной группы войск, которая находится на полуострове.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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ВСУ Черноморский флот Александр Коваленко новости Крыма война России и Украины контрнаступление ВСУ
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