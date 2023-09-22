'Не вопрос границ 1991-го года': у Зеленского рассказали, каким должен быть финал войны

Советник президента добавил, что Россия будет вести себя, как классическая страна варварского типа.

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Подоляк рассказал, как должна закончиться война в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, каким должен быть справедливый финал войны в Украине.

Советник в интервью для 24 канала рассказал, что есть реалистичные сценарии войны и напомнил о той фразе, которую сказал президент Украины: "Если мы не получим помощь, мы проиграем войну".

"Мы не можем договориться здесь посередине, потому что иначе все предыдущие жертвы будут напрасными. Есть ли такое понимание у наших партнеров-если они не оказывают нам сейчас помощь, то все их предыдущие усилия были напрасными?",- отметил Подоляк.

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Он также считает, что финал войны - это не вопрос границ уже 1991-го года. Это не вопрос того, какой путь Украина уже прошла.

"Это вопрос того, что Россия, если она не проиграет, не пойдет на смену своих принципиальных позиций. То есть что не существует международного права, что сильный может убивать более слабого, что сильный может нарушать границы. Россия будет такой, как была до войны, только в большем, гораздо большем масштабе. Почему? Потому что маску уже сбросили. Ничего не надо маскировать", - подчеркнул Подоляк.

Советник президента добавил, что Россия будет вести себя, как классическая страна варварского типа, которая будет, или атаковать и убивать, или будет делать вид, что она не видит проблемы и будет убегать отсюда.

"То есть, Россия полностью обнулит правила игры на глобальном политическом рынке. И это должны понимать наши партнеры. Это не вопрос, еще раз подчеркиваю, территорий, суверенитетов, субъектности и тому подобное. Это вопрос, Будут ли правила или правил не будет. Потому что, если правил нет, кто тогда скажет, что они будут гарантированы? Для других людей в других странах. Кто скажет, что они будут в безопасности, что у них будут определенные гарантии, что они смогут безопасно двигаться по миру?",- объясняет он.

Подоляк подчеркнул, что Россия должна проиграть войну, потому что только так можно будет обнулить путинскую Россию.

Напомним, что Подоляк раскрыл три сценария "мирного плана" Путина. Советник главы ОП уточнил, что Путин говорит не о переговорах, а исключительно об одном из трех сценариев.

Глава бундесвера сообщил, что Путин не хочет переговоров, война может длиться много лет. По мнению Писториуса, о переговорах с РФ можно будет говорить лишь тогда, когда Путин просигнализирует, что он хочет разговаривать.

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