На 6-7 лет война не затянется, но может измениться ее формат – Богданов

Ни одна из сторон не сможет воевать так долго, ведь и в России, и в Украины и Запада уменьшается количество ресурсов.

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На 6-7 лет война не затянется, но может измениться ее формат/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Война в Украине не затянется на 6-7 лет, ведь ни одна из сторон не сможет так долго воевать. Как страна-агрессор Россия, так и Украина и Запад довольно быстро теряют ресурсы.

Либо война завершится быстрее, либо радикально изменится ее форма. Такое мнение высказал публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в интервью Главреду.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что чиновник одной из стран G7 высказался относительно возможных сроков войны и отметил, что она может длиться еще 6-7 лет. По его словам, союзники должны распланировывать финансы на такой срок, чтобы продолжать предоставлять Украине поддержку.

Но по мнению Юрия Богданова, такие заявления – это просто апелляция к страху, ведь война вряд ли может продолжаться такое время.

"У человека может быть два источника эндорфина – либо эйфория "2-3 недели", либо "страшная война, которая будет длиться вечно". Потому что семь лет – это вечно, но у нас на самом деле максимально действенный уровень прогностики – это 3-6 месяцев. Всё, что дальше этого – не работает", – отметил публицист.

Он напомнил, что за полгода до мятежа Пригожина никто не мог этого спрогнозировать. И поэтому когда кто-то пытается спрогнозировать, что война может продолжаться 6-7 лет, то верить этому не стоит.

"Если они угадают, то скажут: "О, я же говорил". Но учитывая темпы, с которыми Россия, Украина и Запад теряют ресурсы (в том числе бронетехнику и артиллерию), ни одна из стран так долго воевать не сможет, даже в режиме меньшей интенсивности. Это просто невозможно физически, поэтому либо война изменит формат радикально, либо закончится раньше. Но, опять – таки, точные даты или ее продолжительность я бы не стал говорить, потому что это будет обманом слушателя", - подчеркнул Богданов.

Смотрите видео интервью Юрия Богданова Главреду о скандале с Польшей:

Война в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что первые танки Аbrams доставят в Украину уже на следующей неделе. Американский президент одобрил следующий транш военной помощи Украине. В новый пакет войдет артиллерия, боеприпасы, противотанковое вооружение.

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ прорвала главную линию обороны врага к югу от Роботино. Украинские танки и другая бронетехника действуют южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа в Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободят Бахмут и еще два ключевых города. Об этом он сказал во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне. Президент не уточнил, о каких именно ключевых населенных пунктах идет речь.

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