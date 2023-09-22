УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ прорвала главную линию обороны врага к югу от Работино - ISW

Дмитрий Видоменко
22 сентября 2023, 08:12 обновлено 22 сентября, 08:12
Украинские танки и другая бронетехника действует южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа в Запорожской области.
ВСУ, солдат
Украинская бронетехника продвинулась южнее российских противотанковых рвов - ISW / коллаж Главред, фото УНИАН и 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские танки и другая бронетехника действует уже южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа, который в настоящее время прорывает украинская армия в Запорожской области. Об этом сообщается в очередном отчете Институте изучения войны (ISW).

На свежих кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что украинская бронетехника продвинулась южнее российских противотанковых рвов (и так называемых "зубов дракона", которые являются частью трехуровневой обороны), и ведет ограниченные сражения непосредственно к западу от Вербового (18 километров к юго-востоку от Орехова).

Это первый зафиксированный случай использования бронетехники украинскими силами за пределами трехуровневой линии обороны РФ. Присутствие украинской бронетехники за последней линией нынешнего российского оборонительного рубежа указывает на то, что украинцы обеспечили прорыв первых двух линий этого эшелона в достаточной степени, чтобы пропустить технику через пролом.

видео дня
ВСУ, солдат

Украинские силы, вероятно, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед, говорят аналитики.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины должна постепенно наступать, чтобы не давать передышки российским оккупантам. По словам гаранта, ситуация сложная, однако украинские войска владеют инициативой на поле боя.

ВСУ могут успеть разорвать "сухопутный коридор" между РФ и Крымом до зимы, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Согласно оценке Буданова, российская армия в отчаянии из-за нехватки резервов и военной техники.

Россия отводит военные корабли от Крыма, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, враг допускает новых атак по суднам с воздуха и пытается спасти флот.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
вторжение России война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Зеленский рассказал о неожиданной договоренности с Байденом: о чем идет речь

Зеленский рассказал о неожиданной договоренности с Байденом: о чем идет речь

07:53 Украина
США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн: что в него войдет

США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн: что в него войдет

07:20 Мир
Первые танки Abrams доставят в Украину уже на следующей неделе - Байден

Первые танки Abrams доставят в Украину уже на следующей неделе - Байден

06:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:12

ВСУ прорвала главную линию обороны врага к югу от Работино - ISW

08:07

Хватит готовить одну и ту же картошку: рецепт большого драника с сыром от Эктора Хименеса Браво

07:53

Зеленский рассказал о неожиданной договоренности с Байденом: о чем идет речьФото

07:20

США выделили новый пакет помощи Украине на $325 млн: что в него войдетФото

06:49

Первые танки Abrams доставят в Украину уже на следующей неделе - Байден

Украина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - КоваленкоУкраина будет освобождать Крым до конца 2024-го и способна уничтожить Черноморский флот - Коваленко
06:22

Две большие ошибки Кадыровамнение

04:33

Какой сегодня праздник 22 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:10

"Тебя ждет быстрая смерть": в Энгельсе угрожают пилотам РФ, которые бомбят Украину

03:40

Почему магазинное молоко не скисает: неожиданный ответ, о котором знают не все

Реклама
03:10

Эйдман рассказал, кто в РФ действительно заинтересован в устранении Путина от властиВидео

02:35

Несите огнетушитель: 60-летняя Деми Мур заявилась на модный показ без белья

02:05

Эксперт пояснил, почему у Путина есть план на случай бунтов в Чечне после Кадырова

01:36

Крымский мост ждут необратимые события: Коваленко спрогнозировал судьбу "детища" ПутинаВидео

00:35

Винник не вернется в Украину: продюсер рассказал про планы певца

21 сентября, четверг
23:59

Тишина должна быть в библиотеке: Бриджит Макрон и королеву Камиллу испугал громкий чихВидео

23:50

Зеленский встретился с Байденом в Белом доме: первые подробности

23:31

Прекращение поставок оружия Украине: Дуда прокомментировал слова Моравецкого

23:30

Элегантную Джоли подловили со взрослой биологической дочкой Вивьен

23:16

Все в огне: РФ ударила гиперзвуковыми ракетами "Ониксами" по Одесской области

22:43

"Манипулируемый балаган": публицист прокомментировал выборы 10 сентября

Реклама
22:02

В Германии сделали заявление о передаче Украине крылатых ракет Taurus

21:56

И ювелир не нужен: как почистить золото от черноты прямо дома

21:55

Съедается весь и тарелку оближут: рецепт салата Марсель, от которого остановиться невозможно

21:39

50-летняя Гвинет Пэлтроу в крошечном полотенце показала свой отдых в сауне

21:16

Сильнейший шторм продлится больше недели: в Украину ворвалась мощная магнитная буря

20:41

Громко бахнуло и поднялся густой дым: в Крыму сообщают о мощных взрывах

20:31

"Год. Харьковщина": в проекте Комарова Буданов раскрыл секрет Харьковского контрнаступления

20:14

5G на горизонте: Минцифры планирует запустить пилотную версию уже в 2024 году

20:08

Лорак вырядилась королевой и похвалила детей оккупантов

19:52

Мощный удар по врагу на юге: ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

19:44

Зеленский привезет из Вашингтона "подарки": CNN узнал интересные подробности

19:41

Убивала себя: Наоми Кэмпбелл поделилась историей своей борьбы за жизнь

19:32

Враг не смог пробить оборону в Киеве: Жданов рассказал, куда летели ракеты РФ

19:26

Оплата штрафа за админправонарушение в "Дії": что известно о новой функции

19:25

"Лучший ответ России": Наталка Денисенко показала голые ягодицы оккупанту

19:10

Закатайте губу: почему нам не откроют европейский рынок?мнение

18:54

Как почистить шторы на весу: три простых и удобных способа

18:46

Мария Машкова показала послание от отца-путиниста, и призналась в любви к нему

18:45

Уничтожить носители Калибров: названы новые цели для ВСУ в КрымуВидео

18:16

Как правильно – "дивиШСя" или "дивиССя": Авраменко удивил ответом

Реклама
18:07

Как почистить куртку без стирки: 3 способа для засаленных пятен

18:05

Врежет 30-градусная жара: какие регионы накроет "бабье лето"

17:58

"Гвардия наступления" прорвала оборону РФ на юге и захватила новые рубежи

17:54

"Это позор": Германия раскритиковала решение Польши о прекращении поставок оружия

17:18

Все в диком огне: видео с первыми минутами после ракетной атаки на ЧеркассыВидео

16:50

Уничтожены офицеры РФ: штаб врага в Мелитополе обезглавлен ракетным ударом ВСУ

16:48

Почему спорт не помогает похудеть: тренер ошеломила объяснением

16:24

"Я имею на это право!": Карпачев рассказал, почему нужно быть эгоистом

16:03

Что нужно намазать на лицо 23 сентября, чтобы сохранить красоту: приметы дня

15:55

Брюссель отреагировал на неожиданное заявление Моравецкого о поставках оружия Украине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять