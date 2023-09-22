ВСУ прорвала главную линию обороны врага к югу от Работино - ISW

Украинские танки и другая бронетехника действует южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа в Запорожской области.

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Украинская бронетехника продвинулась южнее российских противотанковых рвов - ISW / коллаж Главред, фото УНИАН и 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские танки и другая бронетехника действует уже южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа, который в настоящее время прорывает украинская армия в Запорожской области. Об этом сообщается в очередном отчете Институте изучения войны (ISW).

На свежих кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что украинская бронетехника продвинулась южнее российских противотанковых рвов (и так называемых "зубов дракона", которые являются частью трехуровневой обороны), и ведет ограниченные сражения непосредственно к западу от Вербового (18 километров к юго-востоку от Орехова).

Это первый зафиксированный случай использования бронетехники украинскими силами за пределами трехуровневой линии обороны РФ. Присутствие украинской бронетехники за последней линией нынешнего российского оборонительного рубежа указывает на то, что украинцы обеспечили прорыв первых двух линий этого эшелона в достаточной степени, чтобы пропустить технику через пролом.

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Украинские силы, вероятно, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед, говорят аналитики.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины должна постепенно наступать, чтобы не давать передышки российским оккупантам. По словам гаранта, ситуация сложная, однако украинские войска владеют инициативой на поле боя.

ВСУ могут успеть разорвать "сухопутный коридор" между РФ и Крымом до зимы, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Согласно оценке Буданова, российская армия в отчаянии из-за нехватки резервов и военной техники.

Россия отводит военные корабли от Крыма, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, враг допускает новых атак по суднам с воздуха и пытается спасти флот.

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