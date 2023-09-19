Уничтожено много офицеров РФ: под Херсоном взорван штаб "элитной" дивизии врага

В результате удара по штабу оккупационных войск РФ возле Херсона уничтожено много российских офицеров.
Как сообщает издание ВЧК-ОГПУ в Telegram, во вторник, 19 сентября, был нанесен удар по штабу 7-й дивизии ВДВ под Херсоном.
"Предварительно, от прицельного удара по командно-полевому пункту погибло много офицеров, точное число жертв тщательно скрывается", - рассказал источник издания.
Факт прилета ВЧК-ОГПУ подтвердил и председатель организации ветеранов 7-й гвардейской дивизии Евгений Ханин.
Подчеркивается, что в момент обстрела у российских десантников проходило ежедневное планирование.
Что известно о 7-й дивизии ВДВ России
7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия дислоцирована в Новороссийске Краснодарского края. Ранее стало известно о ликвидации бывшего замкомандира дивизии полковника Андрея Кондрашкина.
Кроме того, в конце февраля 2022 был уничтожен командир дивизии Андрей Суховецкий. Машина, в которой генерал ехал, была обстреляна из минометных расчетов.
Ранее в центре Донецка прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, в результате происшествия в Донецке пострадали два человека, а удары якобы были нанесены из РСЗО "Град".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона. В российском городе Курск в ночь на воскресенье, 20 августа, прогремел взрыв. В стране-агрессоре России сообщили, что взрыв якобы связан с попаданием дрона в крышу железнодорожного вокзала.
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