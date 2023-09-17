В ВСУ раскрыли подробности деоккупации Клещиевки и напомнили о тяжелой цене успеха

Освобождение Клещиевки даст украинским подразделениям контроль за логистическими маршрутами, которыми армия РФ обеспечивает временно захваченный Бахмут.

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В ВСУ раскрыли подробности деоккупации Клещиевки / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Освобождение Клещиевки в Донецкой области открыло для Вооруженных сил Украины возможность создать плацдарм, который будет способствовать дальнейшему развитию наступательных операций. Об этом рассказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Благодаря героическим отважным действиям наших защитников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", населенный пункт Клещиевка сегодня официально освобожден от оккупантов. Сейчас мы получили для себя плацдарм, который в дальнейшем позволит нам продолжать развивать наступательные действия и освобождать нашу землю от оккупантов", - отметил Евлаш.

По его словам, освобождение Клещиевки даст украинским подразделениям в первую очередь контроль за логистическими маршрутами, которыми российская армия обеспечивает временно захваченный Бахмут.

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"Кроме этого, это обнажение флангов, в частности, южного, что позволит нам в дальнейшем удобнее продвигаться вглубь порядков противника и наносить более точные и глубокие огневые удары, используя различные артиллерийские системы", - добавил начальник пресс-службы восточной группировки войск.

В то же время майор, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов в эфире телемарафона рассказал, что в ходе боев за Клещиевку российские оккупанты понесли существенные потери как по численности личного состава, так и по технике. Как отметил Кудряшов, в боях за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку были ликвидированы целые бригады ВС РФ.

Также военный подчеркнул, что не стоит забывать о том, какой ценой Украине даются шаги вперед.

"Это потери среди нашего личного состава. Наши военные важнее", - подчеркнул Кудряшов.

Ожесточенные бои за Клещиевку

Недавно начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщалл, что в Клещиевке идут городские бои. Наши защитники занимали рубежи, выгодные для дальнейшего продвижения, чтобы иметь возможность наносить огневое поражение по противнику.

Также недавно в Генштабе рассказали о продвижении украинских защитников в районе Клещиевки. ВСУ вытесняли захватчиков с занимаемых позиций и закреплялись на достигнутых рубежах.

17 сентября руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с военными в Клещиевке Донецкой области и добавил, что Украина всегда возвращает свое. На фото видно разрушенное здание, в котором можно узнать Покровский храм Клещиевки.

Впоследствии в ВСУ подтвердили освобождение села возле Бахмута. Бойцы бригады "Лють" вместе с побратимами из Сил обороны вернули украинский флаг над освобожденной Клещиевкой. В бригаде также подчеркнули, что работа продолжается.

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