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"Ведутся активные штурмовые действия": в ВСУ рассказали о ситуации в Клещиевке

Алина Дембицкая
17 сентября 2023, 17:35 обновлено 17 сентября, 17:49
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото украинских защитников с подписью "Украина всегда возвращает свое".
ВСУ
В ВСУ рассказали, что происходит в Клещиевке / Коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, https://t.me/ermaka2022

Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону на Востоке нашей страны. Так, в Клещиевке Донецкой области сейчас ведутся активные штурмовые действия. Об этом сообщила пресс-служба бригады "Лють" в комментарии "Суспільному".

"В Клещиевке ведутся активные штурмовые действия, подтвердить стопроцентный контроль над населенным пунктом по состоянию на сейчас не могут", - сказано в заявлении.

Там призвали украинцев дождаться официальных комментариев от Генерального штаба ВСУ.

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В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов бригады с подписью "Украина всегда возвращает свое".

Ожесточенные бои за Клещиевку

Недавно начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что в Клещиевке сейчас идут городские бои. Наши защитники занимают рубежи, выгодные для дальнейшего продвижения, чтобы мы могли наносить огневое поражение по противнику.

Также недавно в Генштабе рассказали о продвижении украинских защитников в районе Клещиевки. ВСУ вытесняют захватчиков с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Украинские защитники также продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Отметим, что ранее об освобождении Клещевки Донецкой области рассказали в Telegram полка имени Калиновского ВСУ. Однако затем сообщение было удалено и в аккаунте полка появилась информация о том, что бои за Клещевку еще продолжаются.

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