УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У россиян бешеные потери: ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в Клещиевке

Алина Дембицкая
13 мая 2023, 20:36 обновлено 13 мая, 20:51
458
Без командиров осталась 4-я отдельная мотострелковая бригада – вооруженное формирование 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе.
ВСУ
ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в Клещиевке / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Вооруженные силы Украины устроили российским захватчикам мощную "бавовну" во временно оккупированной Клещиевке неподалеку от Бахмута. В результате удара по командному пункту захватчиков были ликвидированы 3 полковника и около 20 солдат и офицеров. Об этом сообщил украинский блогер и офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram.

Как отметил Штефан, без командиров осталась 4-я отдельная мотострелковая бригада – вооруженное формирование 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе.

"От всей души передаю поздравления семьям демобилизованных: заместителю командующего 2АК по МПО полковнику "Т"; командиру 4 ОМСбр полковнику" М"; начальнику штаба 4 ОМСбр полковнику "М", - отметил офицер.

видео дня

Он также сообщил, что заместитель командира 4 ОМСбр, полковник с фамилией, начинающейся на букву "Я", был серьезно ранен. Поэтому впоследствии он также может пополнить списки ликвидированных захватчиков.

Кроме того, "Штирлиц" рассказал, что санитарные и безвозвратные потери личного состава составляют до 20 человек. Потери вооружения и военной техники уточняются.

Напомним, в пятницу, 12 мая во временно оккупированном страной-агрессором Россией Луганске прогремел взрыв большой силы. После взрывов над Луганском поднялись густые клубы черного дыма. По данным оккупационных "властей" "ЛНР", прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100. По другим данным, прилет мог быть по нефтехранилищу, с чем связан густой столб черного дыма на месте взрывов.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рано утром 12 мая прогремел сильный взрыв. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале, также его подтвердили и оккупанты. По данным российских пропагандистов, в мусорном баке якобы сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал.

Смотрите видео о том, как военный эксперт Роман Свитан прокомментировал мощнейший взрыв на крымской нефтебазе:

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

У россиян бешеные потери: ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в Клещиевке

У россиян бешеные потери: ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в Клещиевке

20:36 Украина
Падение военных самолетов в Брянской области – начало "контрСВО" в России – Подоляк

Падение военных самолетов в Брянской области – начало "контрСВО" в России – Подоляк

20:02 Политика
"Драпающие толпы": Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера стреляют по войскам РФ у Бахмута

"Драпающие толпы": Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера стреляют по войскам РФ у Бахмута

19:33 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:36

У россиян бешеные потери: ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в Клещиевке

20:04

Вы видите кошку или мышь?: удивительная оптическая иллюзия расскажет о ваших доминирующих чертах

20:02

Падение военных самолетов в Брянской области – начало "контрСВО" в России – ПодолякВидео

20:00

Евровидение-2023: онлайн-трансляция финала песенного конкурсаВидео

19:46

"Задача "спецоперации" идет по плану": полковник СБУ назвал неожиданную версию самолетопада в РФ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:33

"Драпающие толпы": Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера стреляют по войскам РФ у БахмутаВидео

19:20

Раздутый монстр Пригожин нужен Путинумнение

19:00

Небо будет под мощной защитой: Зеленский в Риме объявил об "очень важных решениях"Видео

18:40

Процент зашкаливает: в день финала Евровидения-2023 букмекеры резко изменили ставки на победителяВидео

Реклама
18:31

Можно ли осветлять волосы без фольги: 3 главных правила в осветлении волос

18:23

В Брянской области потерпел крушение еще один Ми-8 оккупантов России - соцсетиВидео

18:02

Получил смертельное ранение под Бахмутом: в тяжелых боях погиб титулованный украинский хоккеистВидео

17:34

Любовный гороскоп на неделю 15-21 мая: Овнам – подарок, Водолеям - разлукаВидео

17:33

Начинается решающее сражение, полным успехом ВСУ станет уничтожение Крымского моста – ПионтковскийВидео

17:30

Почему нельзя рыхлить землю возле огурцов: большинство не догадываются о фатальной ошибке

17:16

ВСУ поставят печать "Путин – дурак": Яковенко объяснил, что именно повернет войска РФ против Путина

17:05

"Однажды я плакал. Не хватило сил": Залужный откровенно рассказал, какая ситуация довела его до слезВидео

16:44

В Брянской области разбились Су-34, Су-35 и два Ми-8 ВКС РФ: в Сети рассказали подробностиВидео

16:29

Финал "Евровидения 2023": стал известен порядок выступлений артистов

16:24

Зачем стирать вещи с фольгой: действенный секрет, о котором знают не все

Реклама
16:23

Женский гороскоп на неделю 15-21 мая: Рыбам – задание, Овнам - отдых

16:23

Комиссия до 50%: в украинских обменниках и банках отказываются принимать часть долларовВидео

15:55

Почему нельзя складывать носок в носок: неожиданный ответ удивит и ошеломит

15:43

Земфира подала в суд и требует отменить статус "иноагента"Видео

15:27

Поражение нефтесклада в Ровеньках на Луганщине станет ударом по войскам РФ на востоке – партизаныВидео

15:17

Германия удвоила военную помощь Украине: ФРГ предоставит новый пакет на 2,7 млрд евро

15:09

ВСУ зашли с флангов в Бахмуте и проломили фронт на 5 километров — военный эксперт

14:58

Почему в Норвегии местные жители едят селедку 21 раз в неделю

14:42

Зеленский прибыл в Италию и встретится с Папой РимскимВидео

14:25

В Брянской области сбили 2 российских вертолета и самолет: оккупанты уже ищут "диверсантов"Видео

14:18

Близнецовая схожесть: дети Стоцкой становятся точными копиями детей Киркорова

13:58

ВСУ идут вперед и выбивают оккупантов: Сырский раскрыл детали операции в Бахмуте

13:41

Головоломка, с которой справятся только гении: нужно найти морковь на рисунке за 10 секунд

13:36

Гороскоп на завтра 13 мая 2023: Весам – важные решения, Козерогам – привет из прошлогоВидео

13:18

Как правильно стирать пиджак в машинке: 10 секретов, которые должен знать каждый

13:16

Знаю точно, что до победы еще очень долгий путь - Залужный

12:56

Лорак и Повалий не оставляют попыток дать концерт в Москве

12:48

ВСУ мощно "покрошили" оккупантов на юге: уничтожена вражеская рота и десятки единиц техники РФ

12:26

ВСУ отбивают Бахмут: украинские воины продвинулись вглубь города - Череватый

12:00

Гороскоп на сегодня 12 мая 2023: Рыбам – успех, Близнецам - уныниеВидео

Реклама
11:55

"Вот вам подарок. Работайте": Шойгу может выдать Пригожина Генштабу Минобороны Украины - СотникВидео

11:53

Настоящий восторг: самый вкусный шашлык за 15 минут, который тает во рту - идеальный рецептВидео

11:27

В Луганске прогремел мощный взрыв: база РФ взлетела на воздух вместе с оккупантами

11:09

Почему 14 мая нельзя покупать и давать хлеб людям: приметы и строгие запретыВидео

11:09

ВСУ могут осуществить прорыв во время контрнаступления: РФ будет искать способы завершить войну – BloombergВидео

10:38

Китай начал кастинг: эксперт назвал неожиданного преемника Путина

10:06

"Стекло ходуном. Сирены завыли": в Мариуполе прогремели два мощных взрыва

09:51

Украина отпразднует победу, а в РФ начнется "гойда": Сотник спрогнозировал срокиВидео

09:32

На Хмельнитчине "прилет" по критической инфраструктуре: есть раненые, повреждено много домов

08:48

ВСУ перешли в контратаку в Бахмуте: наемники ЧВК Вагнера под угрозой окружения – ISW

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять