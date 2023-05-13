У россиян бешеные потери: ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в Клещиевке

Без командиров осталась 4-я отдельная мотострелковая бригада – вооруженное формирование 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе.

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ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" в Клещиевке / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Вооруженные силы Украины устроили российским захватчикам мощную "бавовну" во временно оккупированной Клещиевке неподалеку от Бахмута. В результате удара по командному пункту захватчиков были ликвидированы 3 полковника и около 20 солдат и офицеров. Об этом сообщил украинский блогер и офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в Telegram.

Как отметил Штефан, без командиров осталась 4-я отдельная мотострелковая бригада – вооруженное формирование 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ на Донбассе.

"От всей души передаю поздравления семьям демобилизованных: заместителю командующего 2АК по МПО полковнику "Т"; командиру 4 ОМСбр полковнику" М"; начальнику штаба 4 ОМСбр полковнику "М", - отметил офицер.

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Он также сообщил, что заместитель командира 4 ОМСбр, полковник с фамилией, начинающейся на букву "Я", был серьезно ранен. Поэтому впоследствии он также может пополнить списки ликвидированных захватчиков.

Кроме того, "Штирлиц" рассказал, что санитарные и безвозвратные потери личного состава составляют до 20 человек. Потери вооружения и военной техники уточняются.

Напомним, в пятницу, 12 мая во временно оккупированном страной-агрессором Россией Луганске прогремел взрыв большой силы. После взрывов над Луганском поднялись густые клубы черного дыма. По данным оккупационных "властей" "ЛНР", прилет по Луганску пришелся в район предприятия "Полипак", расположенного на территории бывшего завода №100. По другим данным, прилет мог быть по нефтехранилищу, с чем связан густой столб черного дыма на месте взрывов.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рано утром 12 мая прогремел сильный взрыв. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале, также его подтвердили и оккупанты. По данным российских пропагандистов, в мусорном баке якобы сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал.

Смотрите видео о том, как военный эксперт Роман Свитан прокомментировал мощнейший взрыв на крымской нефтебазе:

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