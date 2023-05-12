В Крыму упал российский военный вертолет Ми-28: оба пилота погибли

Военный вертолет Ми-28 разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма.
В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном страной-агрессором Россией Крыму упал российский военный вертолет Ми-28.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на свое Минобороны, военный вертолет Ми-28 разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма.
В результате авиакатастрофы оба пилота погибли.
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Минобороны утверждает, что полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.
Предварительная причина аварии - отказ техники.
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