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В Крыму упал российский военный вертолет Ми-28: оба пилота погибли

Алина Дембицкая
12 мая 2023, 17:54 обновлено 12 мая, 17:54
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Военный вертолет Ми-28 разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма.
В Крыму упал российский военный вертолет Ми-28: оба пилота погибли
wikipedia org

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном страной-агрессором Россией Крыму упал российский военный вертолет Ми-28.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на свое Минобороны, военный вертолет Ми-28 разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма.

В результате авиакатастрофы оба пилота погибли.

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Минобороны утверждает, что полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Предварительная причина аварии - отказ техники.

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