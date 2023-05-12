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Финал войны может ускориться, а потери ВСУ – существенно уменьшиться: Подоляк удивил подробностями

Алина Дембицкая
12 мая 2023, 16:56 обновлено 12 мая, 16:56
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Советник руководителя ОП подчеркнул, что на этом этапе войны дальнобойная ракета с дальностью более 150 километров – это крайне важный инструмент.
ВСУ, Михаил Подоляк
Подоляк заявил, что финал войны может существенно ускориться / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Западные партнеры продолжают предоставлять Украине все необходимое вооружение для противостояния стране-агрессору России. Так, недавно стало известно, что украинская армия получит от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые решат многие ключевые задачи.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, на этом этапе войны дальнобойная ракета с дальностью более 150 километров – это крайне важный инструмент, который решает 3 ключевых задачи:

  • существенно ускоряет финал войны;
  • существенно уменьшает боеспособность России на очень большой процент – стратегические склады россиян будут уничтожены;
  • существенно минимизирует потери Украины.

"Следовательно, дальнобойные ракеты – это очень важный инструмент, если мы хотим перейти с этого этапа войны в ее финализацию исключительно на условиях Украины. Потому что любые другие условия, даже частично компромиссные, будут означать перенос войны на следующий этап", - отметил Подоляк.

видео дня

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что Россия обязательно "сделает работу над ошибками" и будет подготовленнее.

"То есть сегодня исторический момент, когда можно поставить точку в таком типе российской государственности", - добавил он.

Британия поставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Журналисты CNN в четверг, 11 мая, со ссылкой на собственные источники сообщили о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые пригодятся во время контрнаступления ВСУ. Украина гарантировала Британии, что ракеты не будут применяться по территории агрессора России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Британский министр акцентировал внимание на способности ВСУ проводить грамотные операции и полагает, что ракеты помогут украинским войскам освободить свои территории от оккупантов РФ.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро опубликовал карту, на которой можно увидеть, что ракеты Storm Shadow, дальность пуска которых до 300 км, могут поражать цели в оккупированном Крыму (в том числе, и Крымский мост, - ред.), на территории России и в Беларуси. По словам Массаро, такое вооружение поможет достичь побед на фронте.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как ВСУ ракетами Storm Shadow уничтожат Черноморский флот РФ:

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