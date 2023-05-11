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"Хотите жить – бегите": в разных городах РФ прозвучало обращение Зеленского – россияне обескуражены

Алина Дембицкая
11 мая 2023, 18:02 обновлено 11 мая, 18:02
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Глава государства напомнил россиянам, что у них уже забрали все, что можно, и они должны бороться за то, что еще осталось, и не лезть на украинскую землю.
'Хотите жить – бегите': в разных городах РФ прозвучало обращение Зеленского – россияне обескуражены
В городах РФ неожиданно прозвучало обращение Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Граждане страны-агрессора России изрядно смутились, поскольку во многих общественных местах прозвучало обращение президента Украины Владимира Зеленского. Это стало возможным благодаря умелой работе неизвестных хакеров.

Так, сначала испуганные россияне услышали сигнал воздушной тревоги, а после этого к ним обратился украинский лидер. Соответствующие видео с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Nexta.

"Тем, кто понимает только на русском языке. Хотите жить – бегите! Хотите жить – сдавайтесь в плен! Хотите жить – сражайтесь на своих улицах и за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь?" - обратился Зеленский к гражданам РФ.

видео дня

Глава украинского государства напомнил россиянам, что у них уже забрали все, что можно, и они должны бороться за то, что еще осталось, и не лезть на украинскую землю, в нашу душу и в нашу культуру.

Смотрите видео в нашем телеграм-канале о том, как в РФ звучало обращение Зеленского:

'Хотите жить – бегите': в разных городах РФ прозвучало обращение Зеленского – россияне обескуражены
В городах РФ неожиданно прозвучало обращение Зеленского / скриншот

После обращения президента Украины гражданам государства-оккупанта предложили прослушать "Ой, у лузі червона калина".

Стоит отметить, что россияне слышали обращение Зеленского в Абакане, Самаре, Иркутске, Москве, Махачкале Перми, Раменском и других городах РФ.

Напомним, ранее хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших Мариуполь. Снимки семей военных преступников РФ появились на портале сообщества расследователей InformNapalm. В частности, там есть фотографии, которые были сделаны во время новогоднего корпоратива. Уточняется, что их ранее не было в открытом доступе, так что ради их получения пришлось провести определенную работу.

Также Главред рассказывал, что хакеры взломали сайт одной из наркологических клиник российского Белгорода и разместили там фотографии президента РФ Владимира Путина, главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Интересно, что хакеры поставили и диагнозы политикам из страны-агрессора. У Путина "диагностировали" манию величия, у Лаврова – шизофрению, а Медведеву приписали парафрафренический синдром.

Смотрите видео о том, как политтехнолог прокомментировал ракетную атаку ВС РФ по Украине 9 мая:

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