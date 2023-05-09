"Мы должны быть реалистами": в МИД Британии призвали не завышать надежды по контрнаступлению ВСУ

Британский министр заявил, что он и руководство Великобритании надеются на успешное контрнаступление украинских защитников, однако призвал быть реалистами.

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В МИД Британии призвали не завышать надежды относительно контрнаступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ожидает успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины, к которому наша страна сейчас интенсивно готовится. В то же время Клеверли отметил, что стоит оставаться реалистами и не завышать надежды относительно результатов, ведь это не "голливудский фильм". Об этом высокопоставленный дипломат Великобритании заявил во время дискуссии в аналитическом центре Atlantic Council.

Глава МИД Британии сравнил ожидания от контрнаступления Украины с фильмом с тремя актами, в котором за обороной украинцами Киева наступает поддержка международного сообщества, после чего происходит контрнаступление, и далее наступает "прекрасный конец".

"Конечно, в реальном мире это не работает. Как и то, что украинцы превзошли ожидания на протяжении всего этого конфликта, и они готовились. Они тренировали свои войска, они учились во время этого конфликта. И они показали, что являются очень, очень эффективными защитниками своей страны. Но мы должны признать, что простого, быстрого и решительного прорыва может и не быть", - заявил Клеверли.

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Британский министр заявил, что он и руководство Великобритании надеются на успешное контрнаступление украинских защитников, однако призвал быть реалистами.

"Мы должны быть реалистами. Это реальный мир. Это не голливудское кино", - добавил глава МИД Британии.

Кроме того, Клеверли отметил, что на фоне контрнаступления Сил обороны Украины российский диктатор Владимир Путин будет продолжать эскалацию и мир должен готовиться к этому.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что благодаря помощи западных стран Силы обороны Украины готовы и к наступательным действиям, и к обороне.

"Они (ВСУ, - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и тому подобное, если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - сказал Милли.

Как пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, Киев скрывает от союзников детали предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просила украинская власть. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления. В то же время Кирби анонсировал очередной пакет военной помощи для украинских военных от США.

Смотрите видео о том, почему действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление:

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