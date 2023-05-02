В РФ все плохо: разведка Британии объяснила, почему Кремль уволил "палача Мариуполя" Мизинцева

У страны-агрессора РФ вероятно есть серьезные проблемы в логистике и дефицит боеприпасов.

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Михаил Мизинцев пробыл в должности замминистра обороны всего восемь месяцев / скриншот

В России уволили замминистра обороны РФ Михаила Мизинцева, который отвечал за материально-техническое обеспечение оккупационных войск. Это может свидетельствовать о критических проблемах, с которыми столкнулась Россия на войне в Украине.

Как говорится в свежем отчете британской разведки, у страны-агрессора РФ вероятно есть серьезные проблемы в логистике и дефицит боеприпасов.

Мизинцев пробыл в должности замминистра обороны всего восемь месяцев и отвечал за материально-техническое обеспечение российских войск. Информация о его увольнении появилась в соцсетях 27 апреля. При этом с официальным подтверждением в Москве не торопились.

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"Увольнение Мизинцева не было подтверждено сразу, но предположения относительно его будущего подчеркивают, что проблемы логистики остаются в центре непростой кампании России в Украине. Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении. Нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, особенно между Министерством обороны России и Группой Вагнера", – отметили в британском Минобороны.

По данным британской разведки, усилия российского военно-политического руководства перевести оборонную промышленность на военные рельсы пока не дают ожидаемых результатов.

"Россия продолжает предоставлять высочайший приоритет мобилизации своей оборонной промышленности, но она все еще не в состоянии выполнить требования военного времени. В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине", – резюмировали в ведомстве.

Свежая сводка разведки Британии / twitter.com/DefenceHQ

Что известно о Михаиле Мизинцеве

60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев родился в Вологодской области РФ. В российских пропагандистских СМИ его называют "любимцем Путина".

Он ранее возглавлял операцию в Сирии. Во время войны России против Украины генерал-полковник возглавлял осаду Мариуполя. В частности, Мизинцев отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители.

Мизинцев был назначен замминистра обороны в сентябре 2022 года. Там генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

Нехватка боеприпасов у ЧВК "Вагнер"

29 апреля главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемникам хватит боеприпасов всего на несколько дней. "Повар" Путина даже пригрозил министру обороны РФ выводом своих боевиков из Бахмута.

Позже Пригожин предложил менять трофейное стрелковое оружие на артиллерийские снаряды.

"Повар" Путина уже не в первый раз жалуется на "снарядный голод" своих наемников. Ранее он продемонстрировал фотографию с потерями оккупантов за сутки 21 февраля. По словам Пригожина, погибших могло бы быть в пять раз меньше, если бы руководство регулярных войск давало "вагнеровцам" снаряды.

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