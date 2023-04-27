Кремль снял с должности "палача Мариуполя" генерала Мизинцева

Как пишет русский пропагандист Александр Сладков, причиной увольнения генерала Михаила Мизинцева могла стать "какая-то большая внезапно возникшая претензия".

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Михаил Мизинцев / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В Кремле приняли решение снять с поста заместителя министра обороны страны-агрессора России печально известного своей жестокостью генерала-полковника Михаила Мизинцева. Об этом написал известный российский военный пропагандист Александр Сладков.

"Генерал Мизинцев уволен. Это мой товарищ. И я его весьма уважаю. Как, что, за что - сложно предполагать. Потом все узнает", — практически с плаксивой интонацией утверждает Сладков.

Пропагандист допустил, что причиной увольнения замглавы Минобороны Мизинцева могла стать "какая-то большая внезапно возникшая претензия" со стороны руководства страны-агрессора.

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Позднее информацию об увольнении Мизинцева также сообщил другой пропагандист − Юрий "Котенок".

Что известно о Михаиле Мизинцеве

60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев родился в Вологодской области РФ. В российских пропагандистских СМИ его называют "любимцем Путина".

Он ранее возглавлял операцию в Сирии, где отличался исключительной жестокостью. Во время войны России против Украины генерал-полковник возглавлял осаду Мариуполя. В частности, именно Мизинцев отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители.

Мизинцев был назначен замминистра обороны в сентябре 2022 года. Там генерал отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

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