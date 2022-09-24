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Приказывал бомбить украинские города: Путин назначил своего "любимца" новым заместителем Шойгу

24 сентября 2022, 16:22

Назначенный новым заместителем главы Минобороны РФ Мизинцев руководил осадой Мариуполя.

Михаил Мизинцев
Михаил Мизинцев/ Telegram Pravda_Gerashchenko

В российской армии снова перестановки. Российский диктатор Владимир Путин уволил заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, который отвечал за материально-техническое обеспечение оккупационной армии.

На его место поставили "любимца Путина" Михаила Мизинцева. Это была первая перестановка в высшем руководстве Министерства обороны РФ с начала широкомасштабного вторжения в Украину. О таких изменениях сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев", – отмечается в сообщении.

Уволенного с этой должности Дмитрия Булгакова перевели на другую работу, однако пока не сообщается, на какую именно.

Что известно о Михаиле Мизинцеве

60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев родился в Вологодской области РФ. В российских пропагандистских СМИ его называют "любимцем Путина".

Он ранее возглавлял операцию в Сирии. Во время войны России против Украины генерал-полковник возглавлял осаду Мариуполя. В частности, Мизинцев отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители.

Война в Украине

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что закончить эту войну к концу 2022 года практически невозможно. Хоть в РФ и слабая армия, однако страна-агрессор всё-таки имеет значительные ресурсы.

Напомним, на южном направлении враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но под влиянием наших активных действий вынужден обустраивать новые, на большем расстоянии от нынешней линии фронта.

Также ранее американское издание The New York Times сообщило, что российский диктатор Владимир Путин в последние недели более непосредственно занялся стратегическим планированием войны в Украине, в том числе и отклонив просьбу своих генералов дать разрешение на отход из Херсона.

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