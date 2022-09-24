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Приехал подзаработать на пенсии: ВСУ ликвидировали мичмана-оккупанта, который "зарабатывал на войне"

24 сентября 2022, 14:00

Захватчик был военным около 30 лет. Однако после выхода на пенсию решил поехать воевать против Украины.

Российские военные, мичман Константин Кренев
ВСУ ликвидировали мичмана-оккупанта, который "зарабатывал на войне"/ Facebook Комахидзе

Украинские военные ликвидировали мичмана российской армии Константина Кренева. Захватчик прослужил в Северодвинске Архангельской области около 30 лет.

Когда он вышел на пенсию, очевидно, решил подзаработать больше денег и поехал воевать против Украины. Об этом сообщил волонтер и блогер-расследователь Ираклий Комахидзе в Facebook.

При этом Комахидзе намекнул, что из соцсетей оккупанта не совсем понятно, какой он ориентации.

"Имея недостаточную пенсию, решил подзаработать и... вуаля. В Украине ликвидирован мичман непонятной ориентации. Прикрытием в обычной жизни мичману служила жена Ольга Кренева-Алферова", – написал блогер-расследователь.

О гибели Кренева 22 сентября официально объявили власти Архангельской области. Местный губернатор Александр Цыбульский рассказал, что захватчик якобы с самого детства хотел стать военным.

Российский мичман Константин Кренев
Facebook Комахидзе
Российский мичман Константин Кренев
Комахидзе намекнул, что непонятно, какой ориентации был Кренев / Facebook Комахидзе

Кренев после школы поступил в Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова в Санкт-Петербурге. Дальше вся его жизнь была связана с российским войском.

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

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