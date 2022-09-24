'Алковойска' Путина: мобилизованные на войну солдаты в РФ заснули пьяные под военкоматом

Мобилизованные на войну солдаты в РФ заснули пьяные под военкоматом/ скрин

Во время объявленной российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации в РФ на войну против Украины гребут всех подряд. Забирают туда и лиц с алкогольной зависимостью.

Очередные видеокадры, которые подтверждают это, сняли и выложили в соцсетях сами российские оккупанты. Мобилизованный захватчик зафиксировал на видео состояние своих будущих "товарищей по оружию", которые, очевидно, привыкли держать в руках не автомат, а стакан с алкоголем.

Оставаясь верными своей привычке, они даже перед отправлением на фронт успели подготовиться к этому "по-своему". А некоторые так "подготовились", что даже не могли встать со скамьи перед военкоматом, и там уснули.

Видео было снято одним из мобилизованных в Кавалерово Приморского края РФ (Дальний Восток).

"Это Кавалеровский военкомат... Вот он я... На передовую едем... Вот мы все в таком состоянии... В таком состоянии ребята едут", – рассказал автор видео.

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Ранее в сети также появились кадры, какое оружие выдают российским захватчикам, мобилизованным на войну против Украины. В частности, им выдали ржавые автоматы, которым уже много лет.

А кое-где в РФ решили подготовить мобилизованных "по полной" и сразу выдали им черные пакеты.

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Мобилизация в России

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России. После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на войну против Украины хотят отправить еще 300 тысяч резервистов.

Позже в сети начали появляться видео, в каком состоянии мобилизованные в РФ едут на войну. Между вызванными на войну в Украине нередко возникают драки и стычки. Судя по всему, конфликты происходят после злоупотребления спиртным.

Также в России не особо перебирают тем, кого забирать на войну. То работники военкомата хотели мобилизовать мужчину, который умер еще два года назад и никогда не служил, то отправили на полигон 63-летнего пенсионера с диабетом и ишемией мозга.

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